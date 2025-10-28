Multan a Unión del Pueblo Leonés por exceder el límite de gasto en las municipales de 2023

UPL presenta la Moción que han registrado y se debatirá en el próximo pleno de las Cortes autonómicas

El Tribunal de Cuentas ha sancionado a un total de 14 formaciones políticas por superar los límites legales de gasto durante la campaña de las elecciones municipales celebradas el 28 de mayo de 2023. Entre las formaciones afectadas se encuentra la Unión del Pueblo Leonés (UPL), que deberá abonar 72.161,9 euros como consecuencia de varias infracciones detectadas en sus cuentas electorales.

Según la resolución publicada por el órgano fiscalizador, la UPL incurrió en tres infracciones calificadas como “muy graves”. Estas irregularidades están vinculadas principalmente a gastos de publicidad exterior, así como a anuncios en prensa y radio, que excedieron los topes establecidos en la legislación vigente. El Tribunal de Cuentas señala que la formación leonesista superó en más de un 10% tres de los límites de gasto fijados para estos conceptos, motivo por el que se ha impuesto la citada sanción económica.

El expediente no afecta únicamente a la UPL. Otras 13 formaciones también han sido multadas por vulnerar la normativa electoral. Destaca el caso de Compromís, a quien el Tribunal impone una sanción superior a los 380.000 euros por dos infracciones del artículo 17 de la Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos Políticos. Asimismo, EH Bildu deberá pagar 245.398 euros por incumplir los artículos 193.2 y 58.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Las sanciones ponen de relieve, según el Tribunal, la necesidad de reforzar los mecanismos de control para garantizar la transparencia en la financiación electoral.