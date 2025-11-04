Nace el "Atlas de la Industria de Castilla y León": la herramienta interactiva que radiografía el sector industrial de la región

La Fundación TecnoVitae ha presentado el Atlas de la Industria de Castilla y León, una innovadora herramienta interactiva accesible a través de internet (en fundaciontecnovitae.org) que compila toda la información clave del sector industrial de la Comunidad. Con una inversión de 15.000 euros, esta aplicación se concibe como una plataforma dinámica y en constante actualización, diseñada para facilitar el conocimiento detallado de las casi 10.000 empresas y 180.000 empleados que conforman la industria de CyL.

Durante su presentación en el Consejo Económico y Social (CES), el director general de la Fundación TecnoVitae, Javier Escribano, resaltó que el Atlas permite búsquedas pormenorizadas por sectores, localidades, provincias o por el código de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Mediante filtros, los usuarios pueden localizar empresas, visualizar su ubicación exacta, datos de facturación y empleo, o incluso analizar la evolución del empleo en un municipio concreto. Además, la herramienta ofrece información sobre las infraestructuras de tecnologías y comunicaciones de cada localidad.

El presidente del CES, Enrique Cabero, destacó que el Atlas es una herramienta que "se echaba de menos" para conocer "con detalle" la dimensión de las empresas industriales, su actividad y el entorno en el que operan. Cabero hizo hincapié en la importancia de este proyecto para subrayar que Castilla y León "es una comunidad autónoma industrial" con sectores "punteros", una dimensión que a menudo no recibe suficiente atención.

Por su parte, el presidente de la Fundación TecnoVitae, Rafael Álvarez, subrayó la utilidad del Atlas para combatir la fuga de talento. Considera que esta herramienta puede ayudar a los jóvenes egresados a descubrir las oportunidades laborales dentro de la propia Comunidad, "estableciendo y fijando población joven" y atrayendo de vuelta a quienes tuvieron que emigrar. El Atlas de la Industria de Castilla y León, desarrollado por el Comité de Expertos de TecnoVitae, se presenta así como un recurso estratégico para la planificación, el estudio de la realidad industrial y la formulación de futuras políticas.