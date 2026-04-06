Nueves días para elegir la nueva Mesa de las Cortes, con PP y Vox sin contactos recientes

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado por miembros de su formación, se reúne con el candidato de Vox, Carlos Pollán, y otros dirigentes de este partido, tras las pasadas elecciones autonómicas

La política en Castilla y León entra en una fase crítica. A solo nueve días de que se constituya la XII legislatura, comienza la cuenta atrás para la elección de la Mesa de las Cortes, el primer reto de este mandato. Pero el escenario actual está marcado por la parálisis: en los últimos días no se han producido contactos, ni siquiera informales, entre el Partido Popular y Vox para explorar un posible acuerdo, y según confirman a la agencia Ical, no hay ninguna fecha reservada en las agendas para retomar el diálogo.

A pesar del parón de Semana Santa, el ambiente se ha visto enturbiado por factores externos. Recientemente, Alberto Núñez Feijóo confirmaba haber mantenido contacto con Santiago Abascal tras los comicios, pero la filtración de una carta de Ignacio Garriga ha elevado la tensión. En la misiva, el secretario general de Vox tildaba al núcleo duro del líder del PP como el "clan gallego" por sus “prácticas de contrabandistas de ría”, denunciando un “ataque brutal, calumnioso y miserable” contra su formación.

Pese a la dureza del lenguaje, Vox en Castilla y León confía en que este cruce de reproches no afecte a la negociación. Estiman que esta semana podrían empezar a moverse las fichas de la partida, aunque advierten que el proceso llevará “algún tiempo”

El próximo 14 de abril (fecha que coincide con el 95 aniversario de la proclamación de la Segunda República) los 82 procuradores electos están citados para elegir a los miembros del órgano que dirigirá la cámara. En la esfera pública, los partidos evitan hablar de “sillones” para referirse a los seis puestos de la Mesa, aunque los cálculos internos son constantes.

El PP mantiene su hoja de ruta: recuperar la Presidencia del Parlamento, cedida hace siete años, y gobernar en solitario, una opción que Vox rechaza de plano.

A diferencia de hace cuatro años, cuando el acuerdo se cerró minutos antes de la sesión, ambas formaciones coinciden ahora en que habrá que "esperar". Desde Vox insisten en un pacto programático previo a cualquier reparto y exigen un documento con medidas concretas y garantías de cumplimiento tras lo ocurrido en 2022.

La resolución del conflicto podría nacer en otras autonomías. Con el plazo de mayo acechando en Extremadura y Aragón para evitar repeticiones electorales, se espera que los pactos en dichas comunidades sirvan como hoja de ruta para Castilla y León.

Mientras tanto, el PSOE mantiene su propia agenda centrada en colectivos sociales y movimientos feministas, con su líder, Carlos Martínez, aún volcado en la alcaldía de Soria y sin recoger su acta de procurador. La incertidumbre se mantendrá hasta que se inicie la votación secreta en urna, preludio de las festividades del 23 de abril, Día de la Comunidad.