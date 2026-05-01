Nuevo apoyo a la leucemia: la Junta de Castilla y León renueva el convenio por cuatro años

La Junta de Castilla y León ha vuelto a demostrar su apoyo a la lucha contra la leucemia renovando el convenio por cuatro años.

El Consejo de Gobierno celebrado este jueves ha autorizado este convenio por un importe de 5.688.768 euros, firmado entre la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y la Fundación Internacional Josep Carreras contra la leucemia.

El objetivo que se pretende conseguir con esta firma es la realización de las actuaciones oportunas para el desarrollo del Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO) en Castilla y León, así como la mejora de la atención sanitaria de los pacientes residentes en la misma que precisen un trasplante de médula ósea.

Durante 2025 se han inscrito 764 personas como donantes de médula ósea en el REDMO, algo que desde la Junta tildan de "imprescindible" para poder llevar acabo los trasplantes en pacientes con enfermedades hematológicas graves.