El nuevo Parlamento regional arranca con amplia renovación y con Salamanca como uno de los feudos clave del PP

Tras las elecciones celebradas este pasado domingo, en las que el Partido Popular ha salido reforzado, las Cortes de Castilla y León arrancarán la XII legislatura con un nuevo reparto dentro del que, por cierto, Salamanca vuelve a consolidarse como uno de los principales feudos de los populares en la región.

No en vano, la provincia salmantina contará con una representación dominada por el Partido Popular y encabezada por el presidente de la Junta y líder regional del partido, Alfonso Fernández Mañueco.

Junto a él, el PP mantendrá en el hemiciclo a Rosa María Esteban, Carmen Sánchez y Raúl Hernández, mientras que Ángel Porras se incorpora como nuevo procurador por la provincia.

En el caso del PSOE, la delegación salmantina se renovará completamente con la entrada de Francisco Díaz, Noelia Merino y Miguel Ángel Luengo, que se estrenarán como procuradores autonómicos. Por su parte, Vox mantendrá a Carlos Menéndez y suma a María Dolores Mateo como nueva representante.

Renovación en el resto de provincias

La renovación no es asunto únicamente de Salmanca, puesto que también se extiende al resto de provincias de la comunidad.

En Ávila, el PP incorpora a Cristina Sanchidrián y mantiene a David Beltrán y María de los Ángeles Prieto, mientras que el PSOE introduce a María del Carmen Iglesias e Iván Zazo. Vox repite con José Antonio Palomo y Por Ávila continúa con Pedro Pascual.

En Burgos, los populares presentan cuatro nuevas caras: Marta Arroyo, Belén Vélez, Luis Alberto Rasero y María del Carmen Santillana, junto a Alejandro Vázquez, que repite. El PSOE contará con Daniel de la Rosa y Aida Estrella como nuevos procuradores y con Virginia Jiménez y Luis Briones, que repiten. Vox incorpora a Marta Alegría y mantiene a Ignacio Sicilia.

En León, el PP suma a María José Álvarez, Neftalí Fernández y Elena Bolo, mientras continúa Antonio Mendoza. El PSOE mantiene a Nuria Rubio y renueva con Mario Rivas, María Isabel Fernández y Benjamín Fernández. UPL conserva a Alicia Gallego y Luis Mariano Santos e incorpora a Rosa María Quintanilla, mientras Vox mantiene a Carlos Pollán y añade a Laura Dorréis.

En Palencia, el PP mantiene a Mercedes Cófreces y Carlos Fernández Carriedo y suma a Ana San Millán. El PSOE presenta tres caras nuevas: Miguel Ángel Blanco, Pilar García y Cristian Delgado, mientras Vox repite con David Hierro.

En Segovia, que gana un procurador y alcanza los siete representantes, el PP mantiene a Francisco Vázquez y Elena Rincón e incorpora a José Luis Sanz. El PSOE contará con Sergio Iglesias, que repite, y con Paloma Ramírez y Carlos Fraile, que se estrenan. Vox mantiene a Susana Suárez.

En Soria, el PSOE obtiene dos procuradores, Carlos Martínez y Esther Pérez, ambos nuevos en el Parlamento. El PP estará representado por Rocío Lucas, mientras que Soria Ya mantiene a Ángel Ceña y Vox incorpora a Miguel Contreras.

En Valladolid, el PP estrena a María Pardo, José María Eiros, Borja del Barrio y Víctor Alonso y mantiene a Paloma Vallejo y Noemí Rojo. El PSOE introduce a Sergio García, Ana Casado y Diego Vallejo y repiten Patricia Gómez, Pedro González y Laura Peregrina. Vox renueva con Alberto Díaz Pico y Jesús Jiménez, mientras continúa Fátima Pinacho.

Por último, en Zamora, el PP incorpora a Leticia García y José Luis Barrigón y mantiene a Isabel Blanco. El PSOE renueva su representación con Jesús Iñaki Gómez, Patricia Martín y Javier García, mientras Vox mantiene a Marisa Calvo.

Una legislatura marcada por los nuevos perfiles

La nueva legislatura de las Cortes de Castilla y León se caracterizará por un elevado nivel de renovación y mayor presencia femenina, además de la llegada de numerosos procuradores que debutarán en la política autonómica.