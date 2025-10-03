Casi ocho de cada diez herencias aceptadas en Castilla y León incluyen una vivienda

Las herencias y donaciones han impulsado en los últimos años en Castilla y León las transmisiones de vivienda de personas a sus descendientes. Solo entre 2018 y 2024 se contabilizaron 157.441 aceptaciones de herencias de las que un 78,2 por ciento, 123.119, incluían una o más viviendas, según un informe del Consejo General del Notariado al que ha tenido acceso Ical.

En el primer semestre de este año se efectuaron en Castilla y León 11.371 aceptaciones, 8.968 con vivienda, frente a las 11.597 del primer semestre de 2024 (9.206 de ellas con vivienda).

En cuanto a las donaciones, se firmaron 58.285 entre 2018 y 2024, de las cuales 14.108 incluían la transmisión de una o más viviendas. En el primer semestre de este año se contabilizaron en la comunidad autónoma 6.606 donaciones (1.354 con vivienda), por 6.009 (1.283 con vivienda) del mismo semestre de 2024.

En el conjunto de España, la relación entre estas cifras y el contexto actual del mercado inmobiliario adquiere una relevancia creciente: en paralelo al aumento de la compra de vivienda, las herencias y las donaciones parecen mostrar signos de convertirse en un canal clave de acceso para las generaciones más jóvenes. El envejecimiento poblacional augura una gran transmisión patrimonial en las próximas décadas por medio de estos actos notariales.

Desde enero de 2017 hasta julio de 2025 se autorizaron en España 11.032.677 actos notariales relacionados con mayores, incluyendo testamentos, poderes generales y preventivos, donaciones, adjudicaciones de herencia, documentos de voluntades anticipadas, cesiones de bienes e hipotecas inversas. En el primer semestre de 2025 se autorizaron 750.436 actos, y en 2024, 752.582.

En 2024 los testamentos abiertos concentraron el 51,5 por ciento de los documentos autorizados, seguidos por las adjudicaciones de herencia (19,4 por ciento), las donaciones (13,8 por ciento) y los poderes generales (12,3 por ciento). En menor medida, se situaron los poderes preventivos para el caso de incapacidad (1,8 por ciento) y los documentos de voluntades anticipadas (1,1 por ciento), mientras que la cesión de bienes a cambio de alimentos y/o renta y las hipotecas inversas tuvieron un peso prácticamente residual.

Por lo que se refiere a Castilla y León, en 2024 se realizaron 80.798 actos notariales relacionados con mayores, en su mayoría testamentos. El segundo acto con mayor representación el año pasado fue el de adjudicación de herencia, seguido de la donación.

Si se relaciona el número total de actos asociados a los mayores con la población de cada territorio, se obtiene una visión de la intensidad de uso de los servicios notariales, que en todas las comunidades autónomas han aumentado considerablemente desde 2017.

En 2024, Asturias encabezó el listado en 2024 con 3.403 actos por cada 100.000 habitantes, seguida por Castilla y León (3.378), Comunidad Valenciana (3.373), Cataluña (3.218) y País Vasco (3.208).

En el grupo intermedio se encuentran La Rioja (3.041), Galicia (3.032), Cantabria (2.984), Comunidad de Madrid (2.948) y Andalucía (2.824) y Extremadura (2.798). En el tramo más bajo aparecen Castilla-La Mancha (2.561), Aragón (1.980) y Navarra (1.890).