El parque natural de Las Médulas, a salvo tras el incendio desatado en Yeres activo todavía en nivel 2

El incendio forestal de Yeres, en León, mantiene en vilo a la provincia, aunque los trabajos de extinción han logrado evitar que las llamas alcancen el paraje de Las Médulas. La población de Yeres, pedanía de Puente Domingo Flórez, ha sido evacuada de manera preventiva esta madrugada, pero la Junta de Castilla y León ha confirmado que tanto el pueblo como el parque natural se encuentran fuera de peligro.

La respuesta de los equipos de emergencia se ha centrado en proteger el frente norte, que amenazaba directamente el yacimiento. Un total de 18 medios, tanto aéreos como terrestres, trabajan sin descanso en la zona, aunque en el momento más crítico se movilizaron hasta 32 efectivos. La labor de los bomberos se ha visto condicionada por la evacuación de la pedanía y la contención del fuego en una zona de alto valor natural y cultural.

En la misma provincia, el incendio de Llamas de Cabrera también se mantiene en nivel 2 de peligrosidad. Las condiciones geográficas y climáticas complican las tareas de extinción: la zona, de difícil orografía, está cubierta de matorral seco, y las altas temperaturas y la baja humedad actúan como un combustible perfecto para la propagación del fuego. A esto se suma la presencia de antiguos canales romanos, que dificultan el acceso de los equipos.

Actualmente, 13 medios luchan contra las llamas, aunque en un principio llegaron a trabajar hasta 46 efectivos. La inestabilidad atmosférica prevista para esta tarde preocupa a los bomberos, aunque la evolución del incendio es "algo más favorable en las últimas horas".

Junto a estos dos focos, los incendios de Orallo y Fasgar siguen activos en nivel 1. La Junta de Castilla y León ha explicado que todos estos fuegos son de naturaleza forestal y requieren un trabajo intenso por la cantidad de combustible disponible, lo que hace que su extinción sea lenta y compleja.