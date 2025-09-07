La participación de Castilla y León en el Festival de Literatura de Jaipur posiciona a la comunidad como referente cultural

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte participa este año en el Festival de Literatura de Jaipur, que se celebrará en tres ciudades de EE.UU. Los lugares y fechas de celebración son Nueva York del 7 al 11 de septiembre, Boulder del 12 al 14 de septiembre y Seattle del 19 al 21 de septiembre. Las ciudades de celebración, además de ser un referente internacional de creatividad e interconexión cultural, son un foco de atracción de un numeroso público de un nivel sociocultural alto que acude interesado por la literatura, pero cuyo interés se proyecta a otros muchos campos, entre los que se encuentra el turismo de calidad.

De la mano del festival, y teniendo en cuenta que el mercado de Estados Unidos es de gran importancia para Castilla y León, desde la Consejería se ha considerado de gran interés tener una presencia en las tres ciudades donde se celebrará este año 2025: Nueva York (Estado de Nueva York), en Boulder (estado de Colorado) y Seattle (estado de Washington) con el objetivo de posicionar a Castilla y León como un referente de turismo cultural en Europa.

Para ello, la Junta participará en los tres festivales con un stand representativo del turismo en Castilla y León que reflejará la oferta más interesante para este mercado, dando a conocer la oferta turística de enoturismo y de patrimonio monumental, a través de diferente material y la emisión de vídeos promocionales.

Además, en cada uno de los tres festivales se dispondrá del escenario principal para la realización de un acto de presentación del Turismo en Castilla y León, y en la pantalla del escenario principal se proyectarán cada día vídeos promocionales del turismo de Castilla y León, pudiendo captar de este modo la atención del público participante en este festival.

Por primera vez, Castilla y León se convertirá en la invitada de este festival internacional y como tal, estará presente en toda la documentación y en los soportes del festival, apareciendo el nombre de la Comunidad en los newsletter, página web, photocall y cartelería promocional de los tres festivales.

El Festival de Literatura de Jaipur (Jaipur Literature Festival-JLF) es más que un evento literario, y ya se ha convertido en un referente mundial, un puente e intercambio cultural entre Oriente y Occidente, basado en la palabra y la cultura. Se trata de un evento en el que se produce un intercambio de ideas con pensadores, escritores, artistas y académicos de todo el mundo, que ofrecen sus opiniones y conocimientos sobre aspectos diversos entre los que se encuentra, por ejemplo, la gastronomía, el patrimonio, las tradiciones o la cultura.

El festival es también una plataforma donde se fortalecen las relaciones internacionales, ya que se trata de un espacio para la reflexión y el pensamiento crítico, haciendo de las palabras, herramientas para la transformación social, e inspiración para los asistentes. El festival es, además, una fusión de arte en el que se desarrollan una gran diversidad de actividades como presentaciones, coloquios, mesas redondas, conciertos, talleres, demostraciones gastronómicas y actividades interactivas.

El Festival en EE.UU. tiene una gran acogida y un enorme prestigio. En 2024 reunió en su celebración de Nueva York, Houston y North Carolina a más de 17000 asistentes profesionales entre divulgadores culturales, periodistas, académicos o profesores, con un gran alcance en medios de comunicación especializados en cultura, arte, patrimonio, además de seguimiento en redes sociales con más de tres millones de personas.

Participación en Jaipur 2025

Esta percepción inicial es la que llevó a Castilla y León a participar en el Festival de Literatura de Jaipur en la ciudad india, a principios del año 2025. Castilla y León estuvo presente con un stand, donde se desarrolló una acción promocional internacional a través de la proyección de audiovisuales y la organización de presentaciones de los atractivos de la Comunidad, destinadas tanto a público final como a los profesionales asistentes.

El objetivo de la presencia en Jaipur fue atraer al público hindú, que es cada vez más numeroso en su llegada a España. A través de esta acción promocional se quiso captar a este turista indio que dispone de gran poder adquisitivo y muestra interés en el turismo patrimonial y cultural que ofrece Castilla y León. Esta presencia se desarrolló con gran éxito, entablando relaciones con importantes turoperadores indios, que han visitado posteriormente Castilla y León, y ya han incluido a la Comunidad en sus paquetes de viaje.