Pillan a un menor conduciendo por Zamora tras saltarse un control: su padre viajaba con él

La Guardia Civil de Zamora ha investigado a un menor de edad y a su padre por un presunto delito contra la seguridad vial, después de que el joven fuera sorprendido conduciendo sin carnet en la carretera N-525 (Benavente–Vigo), a la altura del término municipal de Puebla de Sanabria, según ha podido saber Zamora24horas.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de noviembre, durante un control preventivo de alcohol y drogas llevado a cabo por agentes del Destacamento de Tráfico de Puebla de Sanabria.

El conductor de un vehículo con matrícula portuguesa ignoró las señales de alto de los agentes y continuó la marcha, siendo interceptado poco después en el kilómetro 56,5 de la citada vía.

Al identificar al conductor, los agentes comprobaron que se trataba de un joven menor de edad que nunca había obtenido el permiso de conducción, por lo que fue investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, conforme al artículo 384 del Código Penal.

En el vehículo viajaban tres ocupantes más, entre ellos el padre del menor, quien era conocedor de que su hijo no poseía el permiso, motivo por el cual también fue investigado como cooperador necesario en la comisión del delito.

Tanto los investigados como las diligencias instruidas fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Puebla de Sanabria (Zamora).