La Plataforma Duero, presentada en Sevilla como modelo de contratación pública inteligente

La Junta de Castilla y León ha presentado su experiencia pionera de transformación digital de la contratación pública en el IV Encuentro Autonómico de Contratación Pública, un foro que reúne a representantes de las distintas comunidades autónomas en Sevilla para compartir buenas prácticas en gestión.

El secretario general de la Consejería de Economía y Hacienda, José Ángel Amo, fue el encargado de exponer el proceso de digitalización total a través de la Plataforma Duero. Desde su inicio en 2009 hasta la consolidación del modelo actual, la plataforma ha alcanzado hitos sucesivos, permitiendo ahora digitalizar íntegramente los expedientes contractuales, garantizar la interoperabilidad con sistemas tanto internos como externos, e implantar la automatización inteligente de las actuaciones administrativas.

La Plataforma Duero integra herramientas de robótica, gestión documental e inteligencia de datos, lo que se traduce en un sobresaliente incremento de la productividad con la máxima seguridad jurídica, total transparencia y una drástica reducción en los plazos de tramitación. Actualmente, este modelo gestiona sistemas de racionalización técnica, suministro de energía eléctrica, servicios postales y gas natural para la Administración de Castilla y León.

Como prueba de su eficiencia, el 70,45 % de los contratos menores tramitados en el año 2025 se han gestionado íntegramente mediante automatización inteligente.

El secretario general enfatizó en su presentación que la transformación digital va más allá de la mera implantación de tecnología, siendo un proceso sostenido que exige aprendizaje, flexibilidad y una profunda adaptación humana y organizativa. Asimismo, destacó que la automatización inteligente no busca sustituir al empleado público, sino liberar su tiempo para que pueda dedicarse a tareas de mayor valor añadido, reforzando así la transparencia y la calidad de la gestión pública.