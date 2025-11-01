El plazo de suscripción para el seguro de uva de vino para este 2026 comienza este sábado

El plazo de suscripción para el seguro de uva de vino de la campaña 2026 comenzará mañana, 1 de noviembre, marcando el inicio del aseguramiento de los módulos de otoño. Agroseguro ha recordado que estos módulos ofrecen "la cobertura de riesgos más completa", incluyendo la helada, el pedrisco o la falta de precipitaciones en el viñedo de secano, considerados los principales riesgos registrados en las últimas campañas.

Los viticultores interesados tienen hasta el próximo 20 de diciembre para formalizar la suscripción de estos seguros.

Entre las novedades más destacadas para la campaña 2026, Agroseguro subraya una mejora significativa en las condiciones de aseguramiento. Esta medida beneficiará a cerca de 2.000 asegurados a nivel nacional, específicamente a aquellos viticultores que solo han sufrido siniestro en una única ocasión.

Durante este periodo, se contrataron cerca de 30.000 pólizas, que ofrecieron cobertura a 3,2 millones de toneladas con un valor asegurado total de 1.158 millones de euros sobre una superficie de 404.000 hectáreas.

La última campaña estuvo marcada por una siniestralidad excepcionalmente alta, impulsada por las "constantes tormentas" que azotaron las zonas productoras entre mayo y agosto. Los "constantes pedriscos" sobre Castilla-La Mancha y el intenso frente tormentoso del 11 de julio—causado por una DANA— que impactó el norte peninsular, provocando numerosos daños en La Rioja y Rioja Alavesa (Álava), fueron los episodios más destacados.

Como resultado de estos numerosos siniestros, las indemnizaciones para los viticultores asegurados se elevaron hasta los 74 millones de euros, de los cuales el 92 por ciento ya ha sido abonado. Las zonas más afectadas por estas pérdidas fueron Castilla-La Mancha, que concentró 28 millones de euros en indemnizaciones, seguida de La Rioja con 16 millones, Castilla y León con 10 millones, Comunidad Valenciana con 5 millones, y Aragón, País Vasco y Navarra, con 4 y 3 millones respectivamente.

Tras la vendimia, la compañía ha contabilizado que la superficie siniestrada total se acercó a las 150.000 hectáreas, lo que significa que se registraron daños en casi el 40 por ciento de la superficie asegurada.

En cuanto al capital asegurado en la campaña 2025, el ranking nacional fue liderado por Castilla-La Mancha con 441 millones de euros. Le siguieron Castilla y León (162 millones), La Rioja (144 millones), Cataluña (106 millones), Extremadura (70 millones) y la Comunidad Valenciana (56 millones). Otras regiones con capital asegurado significativo incluyeron País Vasco (48 millones), Aragón (41 millones), Navarra (36 millones) y Galicia (33 millones).