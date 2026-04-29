La Policía Nacional rescata a una palentina secuestrada en Londres

Una mujer de Palencia ya se encuentra en España tras haber sido víctima de un secuestro en Londres. La operación se desencadenó cuando la hermana de la víctima acudió a la Comisaría de Palencia para interponer una denuncia, activándose inmediatamente un protocolo de emergencia.

El éxito del rescate comenzó en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) de Palencia. El jefe de servicio logró contactar telefónicamente con la joven, quien, en un estado de extrema tensión y comunicándose únicamente mediante monosílabos, confirmó que estaba retenida contra su voluntad en un vehículo tipo VTC. El agente consiguió que la víctima activara discretamente la geolocalización de su teléfono móvil, permitiendo el seguimiento del vehículo en tiempo real por las calles de la capital británica.

La situación alcanzó su punto crítico cuando la mujer envió un mensaje en el que aseguraba que pensaba que la iban a matar. Ante la inminencia del peligro, la nueva Comisaria Provincial de Palencia tomó las riendas de la operación, estableciendo un contacto directo y constante con el jefe de la Policía Metropolitana de Londres.

Gracias al despliegue operativo en suelo británico, los agentes localizaron a la víctima en el barrio de Chelsea, donde se encontraba acompañada por otra mujer. Tras ser rescatada, y con el apoyo de intérpretes, las autoridades locales determinaron su inclusión en un programa de protección para víctimas de trata de seres humanos, garantizando su seguridad hasta que se pudo organizar su repatriación.

Actualmente, la mujer ya está en nuestro país, aunque la investigación permanece abierta.