El PP canta victoria ante Puente y logra un "Plan de Inversiones" ferroviarias en Castilla y León

El portavoz de Transporte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Héctor Palencia, ha defendido que “han vencido” al ministro de Transportes, Óscar Puente, en la aprobación de la Ley de Movilidad, que aprobó ayer el Congreso, y que “permite un plan de inversiones en cada una de las nueve provincias para mejorar el caos ferroviario” en Castilla y León.

“Vamos a conseguir que se informe y que se atienda a todos los pasajeros que tengan una incidencia en el tren o en las estaciones y que esos retrasos que se producen un día sí y otro también tengan un análisis y una solución y todo sea público porque estamos ante el momento más oscuro en la transparencia de nuestra democracia”, expuso, en declaraciones recogidas por Ical.

A su juicio, sostuvo que el PP es “combativo” en el Congreso de los Diputados “ante el peor Gobierno de la historia de la democracia, pero también útiles para los castellanos y leoneses”.

En este sentido, señaló que el PP “también ha conseguido que se pueda cambiar el coche, la moto, la furgoneta, el autobús o camión con un plan de renovación que va a incluir los vehículos de segunda mano, los de ocasión, aquellos que son más baratos, pero nos permitirán renovar y tener más seguridad con vehículos más modernos”.