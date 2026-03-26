El PP de Mañueco ve muy receptivos a todos los partidos salvo el PSOE: “siguen en campaña electoral”

El portavoz de la Junta Carlos Ferenández Carriedo atiende a los medios tras la ronda de diálogo del PP con los partidos tras las elecciones

Después de cerrarse la primera ronda de diálogos con los partidos con representación en las nuevas Cortes de Castilla y León, el portavoz del PP autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha hablado ante la prensa para valorar las primeras impresiones.

Una ronda de encuentros que parece haber sido efectiva con todos los partidos, salvo con el PSOE, quien desde el PP consideran que “sigue en campaña”.

Sobre el resto de las formaciones (Vox, UPL, Soria Ya y Por Ávila), Carriedo ha manifestado que están “muy receptivos al diálogo”, pero también al “acuerdo”, hablando de la intención de una legisla tura “constructiva”.

En declaraciones recogidas por la Agencia ICAL, el PP pide al PSOE de Carlos Martínez que deje de “autoexcluirse”, mientras que considera que el entendimiento se prevé fácil con el resto del as formaciones.

“Intensas” e “interesantes”, son otras dos palabras que ha recalcado el portavoz de popular sobre las cinco reuniones mantenidas en estas dos jornadas, en un primer contacto para transmitir la idea de contar con los 82 procuradores para construir el nuevo proyecto “para todos”.

Por último, ha señalado que todavía no hay un pacto para la Mesa de las Cortes, ni del ejecutivo, pero la idea es seguir trabajando de forma inmediata para mantener los contactos.