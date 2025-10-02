PP y VOX impiden que Castilla y León debata la autonomía del Reino Leonés

La propuesta de Unión del Pueblo Leonés (UPL) para abrir un debate en las Cortes de Castilla y León sobre la celebración de una consulta popular en León, Zamora y Salamanca ha quedado bloqueada este jueves. La Mesa de las Cortes, presidida por Carlos Pollán (VOX), decidió no admitir a trámite la moción leonesista gracias al voto en contra de PP y VOX y a la abstención de los dos representantes socialistas.

Con esta decisión, el pleno autonómico no podrá discutir ni votar la posibilidad de preguntar a la ciudadanía de estas tres provincias sobre la creación de una comunidad autónoma diferenciada, la denominada Región Leonesa. La justificación de populares y voxistas se basa en la inexistencia de una legislación que desarrolle el artículo 27 del Estatuto de Autonomía, que contempla la posibilidad de consultas populares. Según sostienen, sin esa normativa, cualquier intento de convocatoria sería inviable.

El portavoz de UPL en las Cortes, Luis Mariano Santos, calificó de “cínico” este argumento, recordando que desde 2007 ningún gobierno ha promovido esa regulación. Para Santos, lo ocurrido confirma un acuerdo entre PP y VOX para “negar a los ciudadanos de León, Zamora y Salamanca la oportunidad de expresar su voluntad”. Además, denunció la “doble vara de medir” en la Mesa, que permite el debate de iniciativas imposibles de ejecutar, como la proposición de VOX para ilegalizar partidos separatistas, mientras veta la moción leonesista.

Aunque desde UPL admiten no estar sorprendidos por el resultado, consideran que el bloqueo responde al “miedo al leonesismo” y al reconocimiento implícito de que muchos ciudadanos no se sienten identificados con la actual comunidad. “Se impide a los leoneses, zamoranos y salmantinos decidir sobre su futuro”, lamentó Santos tras la decisión.