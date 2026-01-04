En la primavera de 2026 se liberarán nueve linces en el Cerrato palentino

A lo largo de la primavera de este 2026, la Junta de Castilla y León procederá a la suelta de nueve linces ibéricos en el Cerrato palentino. Se trata de ejemplares de cría en cautividad de la especie, que se unirán a los ya liberados en este punto a lo largo de 2025.

Durante este pasado año se pusieron en libertad otros nueve linces, seis procedentes del programa de cría en cautividad y tres de traslocaciones. A día de hoy son cinco los ejemplares existentes en campo y cuatro los que han muerto.

En los próximos días y antes de la llegada de la primavera se van a liberar dos adultos, un macho y una hembra de nombres Fausto y Nala que proceden del centro de cría en cautividad de Silves, en Portugal, y de Zarza de Granadilla, en Cáceres. Estos ejemplares han completado ya su etapa reproductiva en los centros de cría y se reintroducirán en el marco de un programa experimental para reforzar y estabilizar el hábitat de la especie en el Cerrato palentino.

Todos ellos estarán equipados con un sistema de seguimiento GPS que permitirá analizar su adaptación en el medio natural.

La Junta de Castilla y León tiene en marcha un proyecto ya adjudicado, que consistirá en el desarrollo de un plan de educación ambiental asociado al proyecto de reintroducción del lince ibérico en Castilla y León, dentro del proyecto educativo denominado 'Guardianes del Lince', que se desarrollará durante el próximo año (cursos escolares 2025-2026 y 2026-2027) en centros de Educación Primaria que abarcan desde 1.º hasta 6.º y, en el caso de los institutos de Educación Secundaria, con el alumnado de 1.º de ESO de Palencia.