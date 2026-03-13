"Está aquí de rebote": se filtra un audio en el que el jefe de campaña de Vox critica a su candidato, Carlos Pollán

El presidente de Vox, Santiago Abascal; y el candidato a la Presidencia de la Junta por la formaciÃ³n, Carlos PollÃ¡n; junto al candidato por Palencia David Hierro; y al diputado JosÃ© MarÃ­a Figaredo,protagonizan un acto electoral en la Plaza de EspaÃ±a de la localidad palentina de Aguilar de Campoo

El jefe de campaña de Vox en Castilla y León, Javier García Pérez, ha cuestionado al candidato del partido en Castilla y León, Carlos Pollán, según una información publicada por The Objective.

En un audio difundido por el citado medio, García Pérez pone en duda la fortaleza del perfil de Pollán para encabezar la candidatura e incluso se refiere a él como un aspirante a la Junta que “está aquí de rebote”.

La grabación se realizó en febrero, cuando ya se había anunciado que Pollán sería el candidato del partido, aunque todavía no había comenzado oficialmente la campaña electoral. Durante la conversación difundida, el responsable de campaña lo compara de forma desfavorable con otros dirigentes de Vox que han tenido mayor visibilidad pública, como el exvicepresidente de Castilla y León Juan García Gallardo.

En el audio, García Pérez también señala que Pollán “no es una persona que diga ‘vamos a superarnos’ " , al tiempo que expresa dudas sobre su capacidad política: " le dices que lo tiene que repetir, mira que lo ha hecho mal, y se pone el triple de nervioso", argumenta.

Según la misma información, en Vox se ha consolidado en los últimos años una tendencia a elegir candidatos con menor proyección mediática pero con una fuerte lealtad a la dirección nacional y a su líder, Santiago Abascal.Esta estrategia, aseguran, ha suscitado críticas internas por la escasez de perfiles con mayor peso político.

La difusión de este audio llega a apenas dos días de las elecciones de Castilla y León.