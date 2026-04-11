Récord histórico de 11,8 millones de euros para fortalecer los servicios de las mancomunidades en Castilla y León

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha presentado este viernes la nueva convocatoria de ayudas destinada a las mancomunidades de Castilla y León, que para este ejercicio 2026 cuenta con una dotación superior a los 11,8 millones de euros. Esta cifra supone un incremento de 100.000 euros respecto al año anterior y consolida una tendencia de crecimiento, al haber aumentado la inversión en más de un 105 por ciento en los últimos cuatro años.

Durante su intervención en la localidad vallisoletana de Cigales, González Gago subrayó que nunca antes se había destinado una cuantía tan elevada para mejorar los servicios públicos compartidos. Del presupuesto total, casi 10,1 millones de euros se dirigirán específicamente a las mancomunidades rurales, mientras que los 1,7 millones restantes se repartirán entre las mancomunidades de Interés General Urbanas y la Comarca del Bierzo.

La línea de ayudas financia el 75 por ciento de la inversión en diez categorías de equipamiento esencial. Entre ellas destacan los camiones de recogida de residuos, contenedores, retroexcavadoras, camiones barredoras y vehículos de mantenimiento. Como gran novedad de este año, la convocatoria incorpora la financiación de dumpers y generadores eléctricos con remolque. El consejero explicó que estos nuevos equipos permitirán agilizar pequeñas obras y garantizar servicios críticos, como el abastecimiento de agua o el alumbrado, ante posibles averías o emergencias, reforzando así la resiliencia de los municipios.

González Gago destacó que el medio rural de la Comunidad exige políticas que favorezcan su crecimiento social y económico, algo que se logra fortaleciendo estas entidades. Las mancomunidades son piezas clave en un territorio marcado por la dispersión geográfica, permitiendo que municipios pequeños accedan a recursos que de otra forma serían inasumibles. Actualmente, Castilla y León cuenta con 240 mancomunidades tradicionales que agrupan a más del 90 por ciento de los municipios de la región, beneficiando a cerca de 1,7 millones de ciudadanos.

El anuncio se realizó durante una visita a la sede de la Mancomunidad Bajo Pisuerga, donde el consejero, acompañado por el presidente de la entidad, Francisco Javier Calvo, y representantes locales, analizó las necesidades de los nueve municipios que integran esta agrupación. En los últimos cuatro años, esta mancomunidad ha recibido cerca de 540.000 euros para renovar su flota de recogida de residuos y contenedores, una muestra del compromiso de la Administración regional con la calidad de vida en los núcleos rurales.

Las entidades interesadas en participar en esta convocatoria tienen de plazo hasta el 30 de abril para presentar sus solicitudes de forma telemática a través de la web de la Junta de Castilla y León. Las subvenciones se ingresarán de forma anticipada para facilitar la adquisición de la maquinaria y las inversiones deberán estar ejecutadas antes de que finalice el año 2027. Con este plan, la Junta reafirma su apoyo decidido a la gestión conjunta de servicios como herramienta de eficiencia, solidaridad y cohesión territorial.