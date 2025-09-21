Reducen a la mitad el fraude de los bonos de tren en la región

El plan antifraude impulsado por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha logrado reducir a la mitad el mal uso de los bonos ferroviarios de alta velocidad de media distancia en Castilla y León. De los 18.846 títulos contabilizados en enero, se pasó a 9.105 en junio, gracias a la exigencia de formalizar al menos un 60 % de los viajes para poder acceder a nuevos bonos con descuento.

Esta medida, aplicada mediante convenio con Renfe, permite evitar reservas no utilizadas, y ha llevado a que en el primer semestre de 2025 se contabilicen 76.907 bonos con descuento, frente a los 204.658 de 2024. El desembolso de la Junta en lo que va de año asciende a 4,54 millones de euros, y la previsión para 2026 es de tres millones.

Los ejes de Valladolid, Palencia y Segovia concentran el 75 % de los billetes rebajados, pero desde el 1 de julio Salamanca se suma a las relaciones con Madrid, junto a Ávila y Soria, aplicando un 25 % de descuento en los bonos multiviaje, lo que supondrá un desembolso de 2,7 millones hasta 2029. Esta medida refuerza la movilidad sostenible y facilita el acceso al tren para los ciudadanos salmantinos.