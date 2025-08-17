La región lidera la innovación en Europa y moviliza 5.400 millones en I+D

Castilla y León se ha consolidado como una de las regiones más innovadoras de Europa. Según el Cuadro de Mando de la Innovación Regional de la Comisión Europea, la Comunidad lidera el crecimiento en innovación entre 2018 y 2025, con un incremento del 20,3 %, y se coloca en primera posición en el Indicador de Ventas de Innovaciones, compartiendo liderazgo con otras cinco regiones europeas de un total de 241 analizadas.

A nivel nacional, Castilla y León es la tercera comunidad en innovación sobre cifra de negocio y mantiene el quinto puesto en esfuerzo tecnológico, con un gasto en I+D del 1,36 % del PIB en 2023. El gasto total alcanzó los 964 millones de euros, un 11,2 % más que el año anterior, con las empresas como motor principal: concentran el 61 % de la inversión, cuatro puntos por encima de la media española.

El papel de las universidades también es relevante, al aportar más del 30 % del gasto en I+D y con un 50 % de presencia femenina en su personal investigador. Entre 2021 y 2023, la estrategia RIS3 ha movilizado 5.400 millones, impulsando 503 actuaciones que abarcan desde biomedicina y ciberseguridad hasta digitalización y bioeconomía.