La región mantiene cinco incendios en nivel 2 de peligrosidad y tres en el uno, junto a otros activos

Cinco incendios siguen a estas horas en nivel dos de peligrosidad, los más graves con miles de desalojados, los de Molezuelas de la Carballeda, que comenzó el domingo en Zamora y afecta a las provincias zamorana y leonesa y el de Puercas, en Zamora, que se originó el lunes. Asimismo, están en nivel dos del índice de gravedad potencia (IGR) los fuegos de la provincia de León de Yeres, que afecta a Las Médulas, y Llamas de la Cabrera, así como el de Palencia de Resoba, informa Ical.

Cabe destacar además que hay otros tres incendios en nivel 1, también en León, en Anillares del Sil, Orallo y Fasgar; y otros seis activos, en esta provincia en Villavieja, Castrocalbón, Laballos y Pardes Sivil; en Zamora Castromil, y en Salamanca El Casarito.

Cabe recordar que el incendio que se originó en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) mantenía desalojados ayer los pueblos de Congosta, Villageriz, Alcubilla de Nogales, San Pedro de la Viña, Fuente Encalada y Carracedo en la provincia zamorana. Además, Ayoó de Vidriales continuaba confinado y estaban cortadas al tráfico varias carreteras provinciales.

Las llamas que pasaron desde Zamora a la provincia de León, obligaron también a desalojar por la tarde a alrededor de 3.000 personas de las localidades de Genestacio de la Vega, Quintana del Marco, Villanueva de Jamuz, Altobar de la Encomienda, San Juan de Torres, Santa Elena de Jamuz, la Nora del Río, Jiménez de Jamuz y Alija del Infantado. Se sumaron a las 300 de Herreros de Jamuz, Palacios de Jamuz, Quintanilla de Florez y Quintana y Congosto y a las cerca de 1.700 que tuvieron que abandonar anoche sus viviendas en San Félix de la Valdería (150), Pobladura de Yuso (100), Calzada de la Valdería (60), Ferechales de la Valdería (100), Pinilla de la Valdería (300), Castrocalbón (1.000) y San Esteban de Nogales (500), informa Ical.

Los nuevos evacuados fueron dirigidos a la localidad de La Bañeza, donde Cruz Roja gestiona cuatro albergues en espacios municipales cedidos por el Ayuntamiento, en los que se les proporcionó agua, alimentos y suministros esenciales.

En León, el avance del incendio forestal originado en la tarde del sábado en en localidad leonesa de Yeres, en la comarca del Bierzo, y que afecta al paraje de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, obligó esta mañana a desalojar a unas decenas de vecinos de la localidad de Peñalba de Santiago. Por su parte, debido al incendio de Llamas de Cabrera, la población de Montes de Valdueza, Santalavilla, Llamas de Cabrera y Ferradillo continuaba evacuada.

Además de los fuegos de Yeres y Llamas de Cabrera, en León permaneció buena parte de la jornada también en nivel dos otro fuego en Paradiña, aunque bajó a nivel 1 a última hora de la tarde, que ya está dado hoy por controlado

Asimismo, el incendio de Puercas en Zamora, también de nivel 2, provocó el lunes la evacuación de esta localidad y de Ferreruela, en una provincia con una evolución complicada de las llamas lejos su control, y ayer y se sumaron a los desalojos las localidades de Losacio, Abejera, Valer y Riofrío.

Si ya eran preocupantes los fuegos de las provincias de León y Zamora, la situación aún se complicó más al declararse el índice de gravedad potencial 2 en el incendio de Resoba, en la provincia de Palencia, que se inició el domingo, y obligó a evacuar la Abadía de Lebanza y confinar las localidades de El Campo y Lebanza.

Otro en Martín de Yeltes (Salamanca), que comenzó a las 13.30 de ayer, también alcanzó nivel 2, con un avance rápido hacia la localidad, pero que bajó a media tarde de nuevo a nivel 1, y esta mañana se dio por controlado.