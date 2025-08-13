La región refuerza la salud mental juvenil con hospitales de día y atención domiciliaria pionera

Castilla y León ha dado un impulso sin precedentes a la atención en salud mental, especialmente para niños y adolescentes, gracias al trabajo coordinado de Sanidad, Educación y Familia. El consejero Alejandro Vázquez destacó que en 2024 ya se han atendido 370 menores a través de la red de prevención del suicidio, que ahora también llega a mayores en residencias.

Entre las medidas, sobresale la apertura de hospitales de día infantojuveniles en Burgos, León y Salamanca, que se suman al de Valladolid, pionero en hospitalización psiquiátrica domiciliaria para adolescentes con patologías graves. Este modelo, único en España, permite tratar en el entorno familiar, evitando ingresos prolongados y favoreciendo la recuperación real.

La Estrategia de Salud Mental 2024-2030 contempla más de 200 acciones en siete ejes, como la humanización de la atención, la prevención del suicidio, la coordinación entre sectores, la digitalización y la formación de profesionales. También prevé ampliar unidades de hospitalización parcial y recursos para adicciones, trastornos alimentarios y discapacidad intelectual con comorbilidad psiquiátrica.

“Queremos que la casa, la escuela y el entorno sean parte de la terapia”, subrayó Vázquez, convencido de que este nuevo modelo marcará un antes y un después en la región.