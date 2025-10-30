Registro policial en Valladolid en una operación internacional contra el amaño de apuestas en partidos de tenis

Valladolid ha sido uno de los escenarios de una operación policial internacional que ha permitido desarticular una organización criminal dedicada al amaño de apuestas en partidos de tenis entre los años 2018 y 2024. Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo un registro en la ciudad, donde se intervino material considerado relevante para la investigación. En España también se realizó otro registro en Guadalajara.

La operación, coordinada por Eurojust y en la que han colaborado autoridades judiciales y policiales de Francia, Bulgaria, Rumanía y España, culminó con la detención de 16 personas: nueve en Francia, cuatro en Bulgaria, dos en Rumanía y una en España.

El grupo criminal manipulaba resultados de partidos con el fin de asegurar ganancias en casas de apuestas deportivas. Según la investigación, se pagaba a jugadores con ranking superior al 100 de la ATP para que perdieran deliberadamente un set o un partido, generando apuestas sincronizadas en distintos países.

Las sospechas comenzaron cuando varios tenistas perdieron de manera inusual puntos decisivos en partidos clave. Las alertas saltaron tras comprobarse movimientos simultáneos de apuestas desde diferentes países y la creación de cuentas específicas solo para estas operaciones.

La red operaba principalmente desde Bulgaria y utilizaba intermediarios en España, Rumanía y Francia para canalizar pagos y hacer llegar el dinero a jugadores implicados. La investigación ha identificado hasta el momento beneficios ilícitos de más de 800.000 euros derivados del amaño de resultados.

En el operativo han participado en España la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia Nacional, los Juzgados Centrales de Instrucción nº 3 y nº 4, y la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, junto con el Servicio de Control de Juegos de Azar (CENPIDA).

La Policía continúa analizando el material intervenido en el registro de Valladolid para determinar si existen más personas implicadas en el amaño de partidos y en la gestión de las apuestas fraudulentas.