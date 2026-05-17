Rescatan el cadáver de un varón de 63 años en la zona del Almanzor

El cuerpo sin vida de un varón de 63 años ha tenido que ser rescatado por la Guardia Civil, un incidente que se ha producido a última hora de la noche de este sábado, 16 de mayo, y cuyas labores no se han podido realizar hasta primera hora de la mañana de este domingo, 17 de mayo.

El operativo de búsqueda movilizó al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de El Barco de Ávila, que rápidamente pusieron en funcionamiento en la plataforma de Gredos.

El operativo se demoró durante varias horas debido a la complejidad del terreno y a la dificultad de acceso por medios aéreos. El aviso se recibió a última hora de la noche de este sábado, momento en el que la Benemérita se puso en contacto con el resto de montañeros que se encontraban en el lugar, al formar un grupo de senderistas, para que pudieran ser trasladados al refugio Elola.

Por otro lado, también se movilizó el GREIM de Arenas de San Pedro, cuyos efectivos peinaron a pie distintas zonas de alta montaña, entre ellas Tío Domingo, Canales Oscuras y el entorno del Cuerno del Almanzor.