Resumen del debate: Pollán contra la inmigración ilegal, Mañueco defiende su gestión y Carlos Martínez se centra en criticarla

(I a D) Los candidatos a la Presidencia de la Junta Carlos Pollán (Vox); Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Carlos Martínez (PSOE) en el primer debate de las elecciones autonnómicas junto al presentador Xabier Fortés

Puntualidad británica, a pesar del adelanto de su llegada a última hora, y con trajes oscuros. Carlos Pollán (Vox), Carlos Martínez (PSOE) y Alfonso Fernández Mañueco (PP), por ese orden, llegaron al edificio de las Cortes de Castilla y León para ‘enfrentarse’ al primero de los dos debates de las elecciones de Castilla y León.

Un debate ofrecido por RTVE, presentado y moderado por Xabier Fortes —que también se ha podido ver desde Salamanca24horas.com al formar parte de la comisión— y en el que los tres candidatos se han mostrado muy activos a la hora de interpelarse, pero con ciertos matices.

No era el primer debate de Alfonso Fernández Mañueco, y eso al final se ha notado. Mientras Carlos Pollán y Carlos Martínez se afanaban en sacar a relucir los defectos de los otros, Mañueco aprovechaba su gestión del tiempo para alternar entre interpelaciones y medidas de su programa, apelando constantemente al espectador.

Pasó en el primer bloque (Medio ambiente, medio rural y despoblación), donde el candidato socialista, Carlos Martínez, traía aprendida la lección para lanzar en cuanto pudo el tema de los incendios a Mañueco. Sin embargo, el bagaje político del candidato popular hizo que el socialista se ‘enfrascara’ en otro debate sobre agricultura, sin darse cuenta de que, cuando quiso volver a hablar del fuego, ya se había acabado su tiempo.

Carlos Pollán, por su parte, decidió mantener el ideal de Vox y versó su discurso contra el fanatismo climático y la agenda 2030, además de criticar el acuerdo de Mercosur y proponer un referéndum sobre ello a agricultores y ganaderos.

Vox introduce la inmigración en la sanidad

El debate continuó con el segundo bloque, centrado en servicios públicos, infraestructuras y vivienda, donde la sanidad se convirtió rápidamente en el principal campo de batalla entre los tres candidatos.

Alfonso Fernández Mañueco tomó la iniciativa para defender la gestión de su Gobierno y reivindicar el sistema sanitario de la comunidad. El candidato popular aseguró que Castilla y León cuenta con “uno de los mejores servicios públicos de España” y anunció medidas para reforzarlo, como la ampliación del parque de ambulancias y el mantenimiento de los helicópteros medicalizados, insistiendo en que el principal problema del sistema es la falta de médicos.

Carlos Martínez no tardó en responder. El candidato socialista centró su intervención en cuestionar el diagnóstico del presidente y en denunciar la situación de las listas de espera. En uno de los momentos más tensos del bloque, acusó a Mañueco de ofrecer una imagen irreal de la sanidad pública y llegó a soltar una de las frases más comentadas de la noche: “miente usted más que el último minuto de la lavadora”. También puso sobre la mesa la falta de especialistas y recordó que la comunidad solo cuenta con dos facultades de Medicina, lo que, a su juicio, dificulta la formación y retención de profesionales.

Entre ambos volvió a colarse Carlos Pollán, que trató de llevar el debate a su terreno habitual: la inmigración. El candidato de Vox insistió en la idea de la “prioridad nacional” para el acceso a los servicios públicos, vinculando el debate sobre la sanidad con la política migratoria. Sus intervenciones provocaron reproches del candidato socialista, que le acusó de mantener un discurso xenófobo, mientras Mañueco trataba de mantener el foco en la gestión de su Ejecutivo.

La discusión también llegó al terreno de las infraestructuras sanitarias. El presidente de la Junta sacó pecho por la apertura del nuevo hospital de Soria, algo que Martínez utilizó para devolver el golpe, acusando al Gobierno autonómico de haber inaugurado únicamente partes del complejo mientras el proyecto completo sigue sin funcionar al cien por cien.

El bloque se cerró con la vivienda como último punto de discusión. Mañueco aprovechó su turno para criticar las políticas del Gobierno central y preguntó cuántas de las viviendas prometidas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez han llegado realmente a Castilla y León. Como respuesta, defendió las ayudas al alquiler impulsadas por la Junta. Martínez, por su parte, insistió en que el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los grandes problemas para los jóvenes de la comunidad y reclamó políticas más ambiciosas para aumentar el parque público.

El tercer bloque, dedicado a economía y financiación autonómica, mantuvo el tono intenso del debate. Carlos Martínez fue el primero en intervenir y trató de llevar la discusión al impacto económico de la guerra y la subida de los precios energéticos, defendiendo la necesidad de acuerdos para proteger a las familias y a los sectores productivos.

Pollán respondió señalando la precariedad que, a su juicio, sufren muchos ciudadanos y volvió a cargar contra las políticas económicas. Sin embargo, el foco volvió pronto a situarse entre Mañueco y Martínez.

El candidato popular optó por dirigirse directamente a los espectadores para reivindicar los resultados económicos de la comunidad. Defendió que hay más personas trabajando que nunca en Castilla y León y reprochó tanto a Vox como al PSOE su papel en el debate político. A Vox le recordó que abandonó el Gobierno autonómico cuando tenía responsabilidades de gestión, mientras que al candidato socialista le reprochó decisiones fiscales adoptadas en el Ayuntamiento de Soria, como la subida del 24 % del IBI.

El cruce de acusaciones fue constante, con interrupciones y reproches de “eso es mentira” entre los candidatos. Martínez acusó a PP y Vox de actuar como una “pinza” política y de responder a intereses marcados desde Madrid, mientras Mañueco le replicaba que debía su candidatura a decisiones tomadas por la dirección nacional de su partido.

El debate derivó también hacia la financiación autonómica y los acuerdos del Gobierno central con otros territorios. Mañueco criticó los pactos de Pedro Sánchez con partidos independentistas y reclamó más recursos para Castilla y León, mientras Martínez defendía la negociación para mejorar la financiación de las comunidades.

En paralelo, Pollán volvió a introducir el tema de la inmigración, defendiendo la repatriación de quienes entren de forma ilegal. Mañueco respondió defendiendo una inmigración “regular y ordenada” y la idea de que “no puede haber papeles para todos, pero no tirar seres humanos al mar, que es lo que usted quiere”. Algo a lo que contestó Pollán que es culpa de los que hacen “el efecto llamada”.

A esas alturas del debate ya se dibujaba con claridad la dinámica de la noche: Pollán centrado en la inmigración ilegal, Mañueco defendiendo la gestión de su Gobierno y Carlos Martínez tratando de desgastarla con críticas constantes a la situación de los servicios públicos y la economía de la comunidad.

Sin pactos claros en el bloque final

El último bloque del debate, supuestamente el más atractivo, se cerró sin ningún pacto claro, pero con ideas claras entre líneas. La primera es que ni Vox ni PP quieren oír hablar de un pacto con el PSOE, pero ninguno de los dos primeros se mojó para hablar de una posible coalición.

Un acuerdo que tenía claro Martínez, alegando que ya venía pactado desde Madrid: “son un matrimonio de conveniencia, pero vienen aquí a hacer el espectáculo”.

Por su parte, Mañueco insistió en su idea de gobernar en solitario, mientras que el candidato socialista le estrechó la mano para pactar un acuerdo con el que gobierne la lista más votada, pacto que el candidato popular declinó.

El debate se cerró con una última intervención de los tres candidatos muy centrada en apelar al ciudadano sobre los defectos de sus contrincantes. Un cierre donde tanto el candidato de Vox como el del PSOE se quedaron sin tiempo antes de poder finalizar, pero no así Mañueco, que volvió a demostrar que el debate lo traía aprendido al ‘dedillo’, con tiempo incluso para finalizar con un “Muchas gracias y buenas noches”.