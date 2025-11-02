Retenciones en la carretera que une Salamanca y Valladolid, a causa de varias colisiones por alcance

Este domingo, la carretera que une Salamanca y Valladolid se ha visto obligada a presenciar diversas retenciones, como consecuencia de varias colisiones por alcance registradas entre los kilómetros 139 y 145 de la autovía A-62, en los términos municipales de Geria y Tordesillas (Valladolid), en sentido hacia la capital vallisoletana, según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León y recoge Ical.

En uno de los siniestros, se ha solicitado asistencia sanitaria para un varón de 45 años. El hombre se quejaba de dolor en el cuello.

Las colisiones han provocado retenciones y congestión de tráfico entre los puntos kilométricos 151 y 141 de la A-62, sentido decreciente, por lo que ha llegado a establecerse el nivel amarillo debido a la circulación irregular en la zona afectada.