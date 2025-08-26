Los Reyes de España visitarán las zonas afectadas por los incendios en Zamora y León

Sus Majestades los Reyes Felipe VI y Letizia visitarán este miércoles, 27 de agosto, las áreas recientemente afectadas por los incendios forestales en las provincias de Zamora y León, en un gesto de apoyo a las comunidades damnificadas y de reconocimiento al trabajo de los servicios de emergencia.

La jornada comenzará en el Parque Natural del Lago de Sanabria, ubicado en el municipio zamorano de Galende, una de las zonas más gravemente afectadas por el fuego en las últimas semanas. Posteriormente, los Reyes se desplazarán hasta la provincia de León para recorrer el entorno natural de Las Médulas, también dañado por los incendios.

Con esta visita, la Casa Real busca no solo mostrar su cercanía con los vecinos afectados, sino también poner en valor el esfuerzo de los equipos de extinción, voluntarios y autoridades locales que han trabajado sin descanso para controlar las llamas y mitigar sus consecuencias.

La agenda de los monarcas continuará durante el jueves y el viernes, con desplazamientos previstos a otras regiones golpeadas por los incendios, incluyendo comunidades autónomas como Galicia y Extremadura.