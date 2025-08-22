Los Reyes visitarán las zonas afectadas por los incendios en Castilla y León

Los Reyes Felipe VI y Letizia visitarán la próxima semana las principales zonas afectadas por los graves incendios que han asolado distintas partes de España en los últimos días con el fin de interesarse por las necesidades de los ciudadanos que se han visto afectados, según ha informado este viernes Zarzuela.

Don Felipe y Doña Letizia quieren "conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población", han explicado desde la Casa del Rey, sin concretar por el momento a qué comunidades autónomas en concreto se desplazarán los Reyes.

Por otra parte, Felipe VI y Letizia han pedido a la Fundación Hesperia, de la que son presidentes de honor, que examine las posibilidades que tiene de contribuir con sus fondos propios a la financiación de algunos de los proyectos de reconstrucción o recuperación que se irán poniendo en marcha en un futuro próximo en las zonas afectadas.

El Rey ha venido siguiendo de cerca la evolución de los graves incendios que han asolado amplias zonas este verano, en contacto permanente con el Gobierno, según informó Zarzuela. Asimismo, ha mantenido conversaciones telefónicas con los presidentes de varias comunidades autónomas afectadas como los de Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón.

Además, el pasado domingo el monarca visitó el pasado domingo el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en la Base Aérea de Torrejón, para interesarse por el despliegue de sus efectivos en las tareas de extinción de los incendios. Don Felipe aprovechó para transmitir su ánimo a todas las unidades que configuran la UME y el orgullo por la labor que han estado realizando.