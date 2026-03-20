Salamanca abrirá 24 templos al turismo gratuito esta Semana Santa

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León activa el Programa de Apertura de Monumentos para la Semana Santa 2026, una iniciativa que permitirá la visita gratuita a templos que habitualmente cuentan con acceso limitado.

Este programa, financiado por la Junta, sufraga los gastos de personal y mantenimiento de las iglesias, funcionando como un motor de dinamización económica y social para los municipios, especialmente en el entorno rural.

La Diócesis de Salamanca abrirá las puertas de 21 templos, mientras que la Diócesis de Plasencia, que abarca municipios del sur de la provincia, sumará otros 3 monumentos a la oferta visitable. Se beneficiarán de estas subvenciones para recibir a los turistas entre el 27 de marzo y el 5 de abril.

A nivel autonómico, el programa se extiende por todas las provincias con una distribución desigual según la decisión de cada diócesis.