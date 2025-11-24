Salud Mental CyL lanza una campaña contra la violencia de género: "La violencia es real, muy real"

La Federación Salud Mental Castilla y León ha presentado una nueva campaña de sensibilización con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El objetivo central es visibilizar la doble invisibilidad que sufren muchas mujeres: por el hecho de ser mujeres y por convivir con un problema de salud mental, especialmente cuando se enfrentan a situaciones de violencia de género.

El eje de la campaña es un emotivo vídeo que recoge testimonios reales. Estos han sido interpretados por mujeres que forman parte del movimiento asociativo de la Federación. El vídeo pone voz a experiencias que habitualmente permanecen ocultas o son puestas en duda, narrando fragmentos de silencio e incomprensión. Se evidencia cómo, en muchas ocasiones, su dolor no se ve, no se cree o se confunde con su diagnóstico de salud mental.

"Me dijeron que exageraba, que todo estaba en mi cabeza. Pero la violencia es real, muy real", expresa uno de los testimonios recogidos. Esta narración es una reivindicación del derecho de estas mujeres a ser creídas, acompañadas y respetadas, recordando que la violencia de género atraviesa también, y con especial crudeza, a quienes viven con un problema de salud mental.

El vídeo fue elaborado a través de un proceso de trabajo participativo. En él intervinieron mujeres de la Red Regional de Mujeres de la Federación y participantes en la última edición del proyecto "Mujeres sin Adjetivos". Esta iniciativa promueve espacios seguros de apoyo mutuo y empoderamiento, contando con el respaldo de la Dirección General de la Mujer de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.

La Federación Salud Mental Castilla y León reafirma su compromiso firme en la lucha contra la violencia de género, haciendo hincapié en la necesidad de abordar las barreras que enfrentan estas mujeres, como la estigmatización, que dificulta la búsqueda y recepción de ayuda adecuada. Subrayan la urgencia de reforzar la protección, la escucha activa y la accesibilidad a recursos especializados.

Finalmente, la entidad defiende que todas las mujeres tienen derecho a vivir sin miedo y a recibir atención integral. Hacen un llamamiento a la sociedad para romper los silencios que perpetúan el sufrimiento. El mensaje central de la campaña concluye con una triple llamada a la acción: "Romper el silencio es cuidar; escuchar es sanar y acompañar es hacer visible lo invisible."