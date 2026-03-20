La sanidad de Castilla y León resiste entre las mejores de España pese a un ligero retroceso en la valoración ciudadana

Los castellanos y leoneses mantienen su confianza en el sistema público de salud, otorgando una nota media de 6,4 al funcionamiento de la sanidad regional durante el pasado año. Según los datos del Barómetro Sanitario 2025, publicado este viernes por el Ministerio de Sanidad, esta puntuación sitúa a Castilla y León como la tercera comunidad con mejor valoración de todo el país, solo superada por Cantabria, con un 6,72 y el País Vasco, que ha alcanzado un 6,54, y significativamente por encima de la media nacional, que se queda en un 6,02.

A pesar de este puesto de podio en el ranking nacional, los datos reflejan un ligero desgaste en la percepción del servicio por parte de los usuarios de la Comunidad. La calificación de 6,4 supone un descenso respecto a los dos ejercicios anteriores, cuando el sistema obtuvo un 6,68 (2025) y un 6,64 (2024). Esta tendencia aleja al Sacyl de su techo histórico de satisfacción, registrado en el año 2017, cuando los ciudadanos puntuaron la atención sanitaria con un notable alto de 7,07.

Este barómetro global del año 2025 confirma que, aunque la sanidad de Castilla y León sigue siendo un referente de calidad en comparación con el resto del Estado, se enfrenta al reto de recuperar los niveles de excelencia previos a la actual etapa. La valoración ciudadana sirve como termómetro de un sistema que, si bien es valorado positivamente por su eficiencia y cercanía, muestra señales de fatiga en el último ciclo analizado por el Ministerio.