Sanidad exige a las CCAA los datos de cribados tras alertar de un "fallo estructural" en Andalucía

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España).

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este miércoles que ha solicitado a todas las comunidades autónomas los datos completos de "todos" los programas de cribado que realizan –incluyendo cáncer de mama, colon y cérvix–. El objetivo, según ha explicado tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), es realizar un "seguimiento exhaustivo" y "reforzar la vigilancia" de la detección precoz en todo el país.

Esta petición de colaboración autonómica surge tras conocerse los retrasos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. El Ministerio de Sanidad ha señalado a esta comunidad como el punto de partida para un estudio "pormenorizado" de los cribados.

La ministra García fue contundente al referirse a la situación andaluza, desmintiendo que se trate de un "fallo puntual" o "informático", como ha alegado el Gobierno regional. En su lugar, lo ha calificado de "fallo estructural" que se debe a una "falta de control" y "falta de seguimiento".

"Quiero ser muy clara, esto no puede ocurrir, no puede ocurrir con los programas de prevención, no podemos tener fallos estructurales que arriesguen la vida de las mujeres", sentenció la ministra.

García achacó directamente estos fallos a "años de desinversión" y a la "falta de confianza del Gobierno, nuevamente del Partido Popular, de Moreno Bonilla, en nuestra sanidad pública".

La titular de Sanidad subrayó que los cribados y la prevención son el "radar" del Sistema Nacional de Salud (SNS). Considera que el "fallo" de la Junta de Andalucía es solo "la punta del iceberg" de un "modelo sanitario que defiende el Partido Popular".

Según García, lo que subyace "debajo de ese iceberg" es "la indolencia, el deterioro del sistema progresivo y sistemático de nuestra sanidad pública y, por supuesto, también la privatización", insistiendo en la necesidad de que el Ministerio ejerza un control estricto sobre estos programas vitales.