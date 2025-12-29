Los sanitarios de área de Castilla y León denuncian la "extrema precariedad" de sus contratos ante la falta de personal

La Agrupación de Médicos y Enfermeros de Área de Castilla y León (Ameacyl) ha denunciado públicamente la grave situación que atraviesa el colectivo ante la falta de profesionales en la sanidad regional. Según la organización, la Administración autonómica está recurriendo de manera sistemática a figuras contractuales "claramente precarizadas" para intentar paliar la crisis del sistema.

Estos profesionales, que ostentan nombramientos de carácter fijo y eventual, aseguran sentirse ninguneados por los gestores sanitarios y los dirigentes políticos tras años sosteniendo el servicio público en condiciones de desigualdad respecto al resto del personal estatutario.

El colectivo critica duramente la actual regulación de sus contratos, cuyo marco normativo definitivo sigue sin ver la luz. Esta ambigüedad permite que la Administración mueva libremente al personal médico y de enfermería entre distintas Zonas Básicas de Salud, una práctica que se realiza sin una planificación clara y, en la mayoría de las ocasiones, sin un calendario laboral previo que cumpla con la ley.

Esta falta de estabilidad organizativa genera una incertidumbre constante entre los trabajadores, afectando directamente a la calidad del servicio y a la organización interna de los centros.

Ameacyl explica que esta "movilidad forzosa" no solo supone una merma evidente de sus derechos laborales, sino que dificulta gravemente la conciliación familiar y personal. A la sobrecarga asistencial y al creciente desgaste profesional se suma una discriminación salarial, ya que estos trabajadores perciben retribuciones inferiores a otros compañeros que realizan funciones asistenciales equivalentes.

Para la agrupación, es inaceptable que se utilicen los contratos de área como una "solución estructural encubierta" para tapar las carencias del sistema, cuando su naturaleza debería ser puramente excepcional.

En su comunicado, la organización recuerda al Sacyl que la normativa laboral vigente exige planificación, previsibilidad y respeto a la dignidad del personal sanitario.

Por ello, han urgido a la Junta de Castilla y León a abandonar el "ninguneo" hacia el colectivo y a elaborar calendarios ajustados a la ley que garanticen condiciones dignas, especialmente para quienes sostienen la asistencia en el medio rural y en las zonas de difícil cobertura, donde la falta de personal es más acuciante.

Finalmente, Ameacyl ha exigido con firmeza el fin del uso abusivo de estos contratos y la consecución de una igualdad real de derechos y retribuciones.

El colectivo reclama estabilidad y respeto a sus condiciones de trabajo, advirtiendo a la administración de que resulta imposible ofrecer una sanidad pública de calidad a la ciudadanía si no se protege y fideliza a los profesionales que la integran.