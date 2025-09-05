Santa Marta de Tormes acoge las Jornadas de Enseñantes con Gitanos para promover la inclusión

El municipio de Santa Marta de Tormes se ha convertido en sede de las 43 Jornadas de Enseñantes con Gitanos, un encuentro que busca promover una sociedad más inclusiva e intercultural. La inauguración, presidida esta mañana por el alcalde David Mingo, tuvo lugar en las instalaciones de los Padres Paúles, donde se reunirán cerca de un centenar de profesionales hasta el 7 de septiembre.

En su discurso, el alcalde David Mingo agradeció a la Asociación de Enseñantes con Gitanos por elegir Santa Marta como sede del evento, el segundo de la provincia en acogerlo después de la capital en 1998. Mingo destacó que el municipio "también es un ejemplo de integración, de hospitalidad, de trabajo por y para las personas, y de diversidad cultural".

Las jornadas, que reúnen a profesionales de la educación, el trabajo social, mediadores y voluntarios, se centran en tres ejes principales: el educativo, la cultura gitana y el ámbito social. Cada día se dedica a uno de estos temas, con ponencias de especialistas y debates posteriores. Por las tardes, los asistentes comparten experiencias y programas sociales y educativos exitosos.

Este año, las jornadas tienen un significado especial, ya que coinciden con el Año del Pueblo Gitano, una conmemoración del 600º aniversario de su llegada a España. Mingo concluyó su intervención subrayando que el encuentro es un "espacio de reflexión, encuentro y compromiso en torno a la educación como herramienta transformadora".