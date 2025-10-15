El sector de la Enseñanza Concertada lamenta el "abandono" de las Cortes de CyL en el último debate educativo

Las principales organizaciones de la enseñanza concertada de Castilla y León —FSIE CyL, Escuelas Católicas CyL (EECC) y FACECAL-CECE CyL— han expresado su "sorpresa y preocupación" por la total ausencia de referencias, medidas o reconocimientos a su labor en la moción sobre política educativa debatida recientemente en las Cortes autonómicas.

El sector lamenta que, además del habitual "olvido" por parte del grupo parlamentario socialista, otros grupos como VOX, UPL, Soria ¡Ya! o Por Ávila se hayan sumado al apoyo de una moción que no incluía "ni una sola medida, ni mejora, ni siquiera una palabra de reconocimiento" a la escuela concertada.

Un 30% de la oferta educativa "sin reconocimiento"

Las organizaciones sindicales y patronales consideran "sorprendente" que se ignore al sector a pesar de su relevancia en la Comunidad. Recuerdan que la escuela concertada en Castilla y León representa el 30% de la oferta educativa total, con más de 10.000 trabajadores y más de 100.000 alumnos matriculados en sus aulas, gracias a la libre elección de las familias.

El sector subrayó su importante contribución a la calidad educativa de la región, citando informes internacionales como el de PISA, y a la educación integral y en valores que ofrecen.

Malestar ante el "oportunismo" político

La moción, relativa a "Política general en materia de educación", fue registrada por el grupo socialista el pasado 7 de octubre. La concertada calificó la iniciativa como una "moción oportunista en precampaña electoral" a la que se han unido formaciones "alejadas de los principios ideológicos del PSOE" con la intención de obtener un "dudoso rédito electoral".

Finalmente, las organizaciones manifestaron su malestar por el "abandono" de algunos partidos que, hasta hace poco, les habían mostrado su apoyo, olvidando ahora la amplia implantación de la concertada en provincias como León, Zamora, Salamanca, Soria o Ávila.