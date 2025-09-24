Localizado sin vida el hombre desaparecido en los entornos del embalse de Almendra

Segundo triste desenlace durante la jornada de este miércoles en Zamora. Antonio, el hombre que se encontraba en paradero desconocido desde el pasado lunes y que fue visto por última vez en su vehículo en Carbellino de Sayago ha sido localizado muerto.

El hallazgo se ha producido a las 19:22 de la tarde de hoy, tras una batida organizada por la Guardia Civil, en la que participaron 31 vecinos voluntarios y varios Guardias Civiles, en el paraje denominado "la cueva", en el término municipal de Almeida (Zamora), siendo localizado por uno de los agentes participantes en el dispositivo. El hombre fue localizado fallecido en el interior de su vehículo, (autolisis).

Se pone fin así al amplio dispositivo desplegado en la zona con el fin de dar con su paradero y en esta ocasión, de nuevo, de forma dolorosa.

Y es que esta mañana se localizó también fallecido al hombre que desapareció ayer de una residencia en Tábara, dejando así una aciaga jornada.

D.E.P.

¿Por qué Zamora24horas.com informa de muertes por suicidio, pero no proporciona lugares, fotos explícitas, ni detalles?

Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Sanidad para el tratamiento del suicidio en los medios de comunicación y con el fin de intentar reducir este problema social, este medio de comunicación no proporciona detalles sobre las muertes por suicidio.

No obstante, y cambiando la tendencia anterior de los medios donde se optaba por ocultar las muertes por suicido, Zamora24horas.com informará de algunas de estas muertes para intentar conseguir el efecto Papageno, un “efecto preventivo que puede tener sobre la conducta suicida una comunicación responsable, que siga unas pautas establecidas”.

Por ello este medio de comunicación informa sobre el suicidio y trata de hacerlo de una manera responsable, intentando no aportar detalles o datos sobre el acto que puedan servir de ‘imitación’ o ‘inspiración’ para personas que estén planeando cometer el acto del suicidio.

El teléfono de la Esperanza (923 22 11 11) ofrece ayuda a todas las personas que están pasando por un mal momento de su vida. Del mismo modo, la línea 024 es un servicio de alcance nacional (accesible desde todo el territorio nacional), gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Recuerda que siempre hay alguien dispuesto a hablar y ayudarte; no estás solo.