La Semana Santa cierra en Castilla y León con cuatro fallecidos en la carretera, el doble que el año anterior

La operación especial de tráfico de la Semana Santa ha concluido en las carreteras de Castilla y León con un balance trágico: cuatro personas han perdido la vida en las vías de la Comunidad. Esta cifra supone el doble de las víctimas registradas en el mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron dos fallecidos.

Según datos facilitados por el Servicio de Emergencias 112 a la agencia Ical, el dispositivo especial (que comenzó a las 15:00 horas del Viernes de Dolores, 27 de marzo, y finalizó a las 20:00 horas de este Domingo de Resurrección, 5 de abril) gestionó un volumen de 1,8 millones de desplazamientos de largo recorrido.

El primer accidente ocurrió apenas minutos después de iniciarse la operación. Fue el 27 de marzo, en la Vid de Ojeda (Palencia), donde un choque frontolateral entre un turismo y un camión se cobró la vida del conductor del coche y dejó dos heridos leves en la P-227.

Después, el 29 de marzo, en Ágreda (Soria), una mujer de 48 años y nacionalidad argentina falleció tras colisionar frontalmente contra un camión en la CL-101. El conductor del vehículo articulado resultó herido leve.

Una colisión múltiple en la N-I, en la que se vieron implicados dos turismos y un camión, terminó con la vida de una mujer el 1 de abril en Quintanapalla (Burgos). Además, cuatro personas, entre ellas dos menores de 7 y 11 años, resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital de Burgos.

Apenas una hora y media después del siniestro en Quintanapalla, la provincia de Burgos registró otra tragedia. Esta vez en Medina de Pomar, donde un menor de 9 años falleció tras un choque frontal en la N-629. El accidente movilizó un amplio dispositivo de rescate, incluyendo helicópteros de Sacyl y de Osakidetza, para trasladar a otros tres heridos graves a centros hospitalarios.