El Senado aprueba una moción del PP que exige al Gobierno inversiones eléctricas por 15.000 millones en Castilla y León

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles una moción del Partido Popular (PP) que insta al Gobierno de España a promover inversiones urgentes en infraestructuras eléctricas en Castilla y León. El objetivo es garantizar el suministro necesario para activar 15.000 millones de euros en proyectos empresariales que están pendientes en las nueve provincias de la Comunidad.

Haciendo uso de su mayoría absoluta, el PP sacó adelante esta iniciativa no vinculante, la cual se produce en un contexto de precampaña electoral autonómica. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) votó en contra de la moción, mientras que socios parlamentarios del Gobierno, como ERC e Izquierda Confederal, optaron por la abstención.

Refuerzo de la red y autoconsumo

El texto aprobado en la Cámara Alta también exige al Ejecutivo central que atienda "sin demora" las peticiones realizadas por la Junta de Castilla y León. Estas solicitudes se centran en el refuerzo de la red de transporte de electricidad en el marco de la planificación 2025-2030, y en la aprobación de cambios normativos que favorezcan el autoconsumo.

Además, la moción pide la activación de concursos de acceso a la demanda en los "nudos de la red de transporte bloqueados en Castilla y León".

Finalmente, el acuerdo insta a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros de Transición Ecológica (Sara Aagesen), Industria (Jordi Hereu) y Comercio (Carlos Cuerpo) sean informados de esta decisión del Senado.