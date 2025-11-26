Siete heridos en un choque entre un coche y una furgoneta por esquivar a un animal en Zamora

Siete personas resultaron heridas a última hora de la noche de este martes debido a una colisión entre un coche y una furgoneta en la ZA-P-2353, a la altura del municipio zamorano de Pobladura del Valle.

Al parecer y según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León el accidente se produjo porque el coche intentó esquivar a un animal que cruzaba la calzada. Fruto del choque algunas de las personas que viajaban en los vehículos quedaron atrapadas y requirieron de la intervención de los bomberos de Benavente.

Al lugar también se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, dos UVIs móviles, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de la zona. Dos de los heridos fueron trasladados al hospital de Benavente.