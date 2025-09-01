La situación operativa de la Comunidad baja a 1 tras el descenso a IGR 0 los incendios de Porto y Barniedo

Ha ocurrido tras el descenso a 0 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en los graves incendios de Porto-La Baña y Barniedo de la Reina-Cardaño de Arriba

Efectivos de extinción de incendios en los trabajos para acabar con el fuego del incendio forestal. Foto de archivo
Efectivos de extinción de incendios en los trabajos para acabar con el fuego del incendio forestal. Foto de archivo

La situación operativa de la Comunidad bajó a 1 tras el descenso a 0 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en los graves incendios de Porto-La Baña y Barniedo de la Reina-Cardaño de Arriba, según informó la Junta y recogió Ical.

El descenso de estos fuegos, que alcanzaron nivel 2 durante varios dias y obligaron a desalojar poblaciones, es consecuencia de la desaparición de las causas que motivaron la declaración del IGR (1).

También te puede interesar

Lo último

    Logotipo Salamanca24horas.com    

        ¡Conéctate con Salamanca24horas!    

   

        Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna noticia, reportaje o evento en Salamanca.    

   
stats