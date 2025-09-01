La situación operativa de la Comunidad baja a 1 tras el descenso a IGR 0 los incendios de Porto y Barniedo

Efectivos de extinción de incendios en los trabajos para acabar con el fuego del incendio forestal. Foto de archivo

La situación operativa de la Comunidad bajó a 1 tras el descenso a 0 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en los graves incendios de Porto-La Baña y Barniedo de la Reina-Cardaño de Arriba, según informó la Junta y recogió Ical.

El descenso de estos fuegos, que alcanzaron nivel 2 durante varios dias y obligaron a desalojar poblaciones, es consecuencia de la desaparición de las causas que motivaron la declaración del IGR (1).