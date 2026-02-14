Situación "muy preocupante" en San Esteban de Gormaz (Soria) por la crecida del Duero que obliga a desalojar 30 casas

Inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Duero, a 14 de febrero de 2026, en San Esteban de Gormaz, Soria

La localidad soriana de San Esteban de Gormaz atraviesa una situación "muy preocupante" debido a la crecida del río Duero que ha obligado a confinar tres pedanías y desalojar 30 viviendas, aunque el Consistorio ha recomendado evacuar hasta 100 casas, tras el aumento continuado del caudal y la inundación de varias zonas del municipio.

Así lo ha trasladado el alcalde, Daniel García, en declaraciones a Europa Press, en las que ha explicado que el nivel del agua continúa en ascenso y que existen grandes partes del pueblo anegadas, una evolución que siguen con "cierta preocupación y reparo" ante la "incertidumbre" de las próximas horas y el comportamiento del cauce.

En relación con las previsiones, el regidor ha señalado que la información oficial corresponde a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), organismo competente en la materia, y ha indicado que el Ayuntamiento ha recibido "muy poca información", circunstancia que, según ha apuntado, ha generado "dificultades" en la gestión inicial.

La previsión actual es que el caudal continúe al alza, ya que, según ha detallado, el nivel del agua crece y desciende con fuerza y velocidad, por lo que el Consistorio centra sus esfuerzos en prevenir situaciones de peligrosidad y reducir riesgos para la población.

El Ayuntamiento recibió una advertencia a las 08.00 horas y activó un dispositivo con voluntarios, personal municipal, miembros de la comunidad, efectivos de la Guardia Civil y bomberos, aunque el desbordamiento se produjo de forma abrupta y sin que el Consistorio dispusiera de datos precisos sobre la magnitud de la crecida.

Ante esta evolución, el equipo de Gobierno coordinó actuaciones con el CECOPI y planteó el desalojo de las zonas más expuestas con el fin de garantizar la seguridad, una medida que afecta al menos a una treintena de viviendas en áreas especialmente vulnerables.

El alcalde ha remarcado en que la tendencia es negativa y que la situación puede empeorar, por lo que ha apelado a la calma y ha pedido a la población que evite las zonas próximas al cauce hasta conocer la evolución de las próximas horas.