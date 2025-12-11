El socialista Javier Izquierdo deja todos sus cargos en el partido en medio de la crisis por las presuntas denuncias de acoso sexual

El secretario de Estrategia y Acción Electoral de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Javier Izquierdo durante una visita a Salamanca

El socialista Javier Izquierdo, secretario de Estudios y Programas del PSOE, ha renunciado en la tarde de este jueves a todos sus cargos en el partido. También deja su acta como senador por Valladolid. Ocupó el cargo de delegado del Gobierno en Castilla y León, puesto que abandonó en 2021.

Ha sido el propio Izquierdo quien ha comunicado esta decisión a través de la red social ‘X’, donde ha escrito el siguiente mensaje: “Tras años en cargos públicos y orgánicos de mi partido, he comunicado a la dirección federal mi renuncia como miembros de la CEF y también como senador".

Esta decisión se ha producido, dice, “para afrontar otras tareas profesionales y personales, seguro de que habrá quien lo haga mejor”.

Según expresa la Agencia Europa Press, minutos antes de la publicación de este mensaje, el periódico Eldiario.es se hacía eco de la que sería la cuarta denuncia por presunto acoso sexual en el PSOE, en este caso, contra Javier Izquierdo. Europa Press también confirma que fuentes de Ferraz afirman ser conocedores de esta renuncia, pero “desconocen” la existencia de la denuncia.

De confirmarse esta nueva denuncia, se sumaría a las ya existentes contra el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, la del exasesor de Moncloa, Paco Salazar y la del exsecretario general del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro.