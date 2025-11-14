Estas son las diez fiestas de Castilla y León declaradas de interés turístico regional
Las nuevas incorporaciones abarcan un amplio abanico de temáticas, desde la gastronomía y las costumbres ancestrales hasta la música y la tradición religiosa en las provincias de Valladolid, León, Soria, Ávila, Zamora y Segovia
La Junta de Castilla y León ha declarado diez nuevas fiestas como de Interés Turístico Regional, una distinción que reconoce su arraigo, tradición y capacidad de atracción. La orden ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).
Las nuevas incorporaciones abarcan un amplio abanico de temáticas, desde la gastronomía y las costumbres ancestrales hasta la música y la tradición religiosa en las provincias de Valladolid, León, Soria, Ávila, Zamora y Segovia.
La provincia de Valladolid es la que más festejos incorpora a la lista con tres nuevas distinciones:
- El Día de Roma, de Becilla de Valderaduey.
- La Fiesta de la Salchicha, de Zaratán, un reconocimiento a su tradición gastronómica.
- La Trovada de Habaneras, de Mayorga, poniendo en valor su celebración musical.
Otras provincias también ven reconocido su patrimonio festivo:
- León suma dos eventos gastronómicos de primer nivel: el Festival del Botillo de la Villa de Fabero y la Feria del Pimiento Morrón de Fresno de la Vega.
- Soria incorpora dos manifestaciones de profundo folclore: Las Danzas del Paloteo de San Leonardo de Yagüe y la ancestral Fiesta del Traslado del Arca (celebrada entre Almarza y San Andrés).
El listado se completa con festividades que destacan por su carácter único o su gran valor tradicional:
- Los singulares Carnavales de Piedralaves (Ávila).
- La mascarada invernal de los Cencerrones de Abejera, en Riofrío de Aliste (Zamora).
- La solemne Procesión del Santo Entierro o Procesión del Silencio del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).
También te puede interesar
Lo último