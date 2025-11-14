Estas son las diez fiestas de Castilla y León declaradas de interés turístico regional

Las nuevas incorporaciones abarcan un amplio abanico de temáticas, desde la gastronomía y las costumbres ancestrales hasta la música y la tradición religiosa en las provincias de Valladolid, León, Soria, Ávila, Zamora y Segovia

Varias personas caminan con antorchas durante la celebración de la Procesión Cívica del Vítor en Mayorga
Varias personas caminan con antorchas durante la celebración de la Procesión Cívica del Vítor en Mayorga | Emilio Fraile - Europa Press

La Junta de Castilla y León ha declarado diez nuevas fiestas como de Interés Turístico Regional, una distinción que reconoce su arraigo, tradición y capacidad de atracción. La orden ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Las nuevas incorporaciones abarcan un amplio abanico de temáticas, desde la gastronomía y las costumbres ancestrales hasta la música y la tradición religiosa en las provincias de Valladolid, León, Soria, Ávila, Zamora y Segovia.

La provincia de Valladolid es la que más festejos incorpora a la lista con tres nuevas distinciones:

  • El Día de Roma, de Becilla de Valderaduey.
  • La Fiesta de la Salchicha, de Zaratán, un reconocimiento a su tradición gastronómica.
  • La Trovada de Habaneras, de Mayorga, poniendo en valor su celebración musical.

Otras provincias también ven reconocido su patrimonio festivo:

  • León suma dos eventos gastronómicos de primer nivel: el Festival del Botillo de la Villa de Fabero y la Feria del Pimiento Morrón de Fresno de la Vega.
  • Soria incorpora dos manifestaciones de profundo folclore: Las Danzas del Paloteo de San Leonardo de Yagüe y la ancestral Fiesta del Traslado del Arca (celebrada entre Almarza y San Andrés).

El listado se completa con festividades que destacan por su carácter único o su gran valor tradicional:

  • Los singulares Carnavales de Piedralaves (Ávila).
  • La mascarada invernal de los Cencerrones de Abejera, en Riofrío de Aliste (Zamora).
  • La solemne Procesión del Santo Entierro o Procesión del Silencio del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).

También te puede interesar

Lo último

stats