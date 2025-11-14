Estas son las diez fiestas de Castilla y León declaradas de interés turístico regional

Varias personas caminan con antorchas durante la celebración de la Procesión Cívica del Vítor en Mayorga

La Junta de Castilla y León ha declarado diez nuevas fiestas como de Interés Turístico Regional, una distinción que reconoce su arraigo, tradición y capacidad de atracción. La orden ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Las nuevas incorporaciones abarcan un amplio abanico de temáticas, desde la gastronomía y las costumbres ancestrales hasta la música y la tradición religiosa en las provincias de Valladolid, León, Soria, Ávila, Zamora y Segovia.

La provincia de Valladolid es la que más festejos incorpora a la lista con tres nuevas distinciones:

El Día de Roma, de Becilla de Valderaduey.

La Fiesta de la Salchicha, de Zaratán, un reconocimiento a su tradición gastronómica.

La Trovada de Habaneras, de Mayorga, poniendo en valor su celebración musical.

Otras provincias también ven reconocido su patrimonio festivo:

León suma dos eventos gastronómicos de primer nivel: el Festival del Botillo de la Villa de Fabero y la Feria del Pimiento Morrón de Fresno de la Vega.

Soria incorpora dos manifestaciones de profundo folclore: Las Danzas del Paloteo de San Leonardo de Yagüe y la ancestral Fiesta del Traslado del Arca (celebrada entre Almarza y San Andrés).

El listado se completa con festividades que destacan por su carácter único o su gran valor tradicional: