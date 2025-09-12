Estas son las subvenciones para la recuperación de zonas afectadas por emergencias en Castilla y León

La Secretaría de Estado de Política Territorial ha dado luz verde a la convocatoria de ayudas para la recuperación de infraestructuras y red viaria en diversas comunidades autónomas, tras una serie de fenómenos adversos que han afectado a gran parte del país entre septiembre de 2024 y marzo de 2025. Las subvenciones, que ascienden a 65.993.713,32€, buscan mitigar los daños sufridos en 11 comunidades, incluyendo Madrid, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña, La Rioja, Aragón, las Islas Baleares y Galicia.

El Consejo de Ministros ha declarado "zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil" los territorios que han padecido hasta 53 fenómenos distintos, desde intensas borrascas y nevadas hasta incendios forestales y accidentes con mercancías peligrosas.

Castilla y León, entre las comunidades beneficiadas

La resolución incluye a Castilla y León, donde se han registrado 13 emergencias, entre ellas incendios, fenómenos meteorológicos extremos y accidentes de camiones. El delegado del Gobierno en la comunidad, Nicanor Sen, ha valorado positivamente estas ayudas, señalando que serán un “revulsivo importante para poder seguir adelante” para los municipios y comarcas afectadas.

"Desde el Gobierno de España se busca siempre compensar y apoyar a los afectados en cualquier tipo de emergencia provocada por incendios o fenómenos naturales adversos", ha remarcado Sen.

Un tren de borrascas y otras emergencias

La lista de fenómenos que han motivado estas ayudas es extensa. Destacan el tren de borrascas que se concatenaron en marzo, como:

Marzo 2-5: Lluvias y nevadas intensas en Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Murcia.

Marzo 6-11: La borrasca Jana, con lluvias que incrementaron extraordinariamente los caudales de los ríos Tajo, Duero y Ebro.

Marzo 12-20: Las borrascas Konrad y Laurence, que trajeron intensas nevadas a la Cordillera Cantábrica y el Sistema Central, además de lluvias en Murcia y Andalucía.

Marzo 20-24: La borrasca Martinho, que provocó lluvias continuas y obligó a desembalsar en las cuencas del Tajo, Duero y Guadiana.

El acuerdo del Consejo de Ministros no solo se centra en infraestructuras, sino que también contempla ayudas para paliar daños personales, en viviendas y enseres, así como gastos de las corporaciones locales y de establecimientos industriales. Además, se están evaluando otras medidas, como beneficios fiscales, ayudas en materia laboral y de seguridad social, y la exención de tasas para trámites como duplicados del permiso de conducir o expedición del DNI.

Entre las emergencias específicas en Castilla y León que recibirán apoyo se encuentran las provocadas por incendios forestales en Villagatón-Brañuelas y Hermisende (León), un accidente con mercancías peligrosas en Sahagún (León) y múltiples fenómenos meteorológicos adversos en Palencia, Segovia, Soria, Ávila y Valladolid.