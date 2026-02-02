Ni Suárez-Quiñones ni el salmantino Gonzalo Santonja: cuatro consejeros fuera de las listas del PP

Visita al Centro Provincial de Mando de Salamanca del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones . Fotos S24H

Las candidaturas a las Cortes del PP de Castilla y León, que se han hecho pública este lunes, dejan fuera a cuatro consejeros de la reciente legislatura.

Ni el salmantino Gonzalo Santonja, que se presentó en las anteriores elecciones por Vox, pero fue acogido por el PP cuando se marcharon del equipo de gobierno; ni el consejero de Medio-Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, están en ninguna de las listas de todas las provincias de Castilla y León.

Tampoco están en las candidaturas, ni el reciente consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ni la consejera de Agricultura, María González Corral.

Esta tendencia de renovación de las candidaturas del PP de Castilla y León también se aplica a los procuradores, puesto que 15 de los actuales no están en los principales puestos de las candidaturas.