Suben un 6,1 por ciento los ocupados en el sector turístico en Castilla y León en el segundo trimestre del año

El sector turístico en Castilla y León ha mostrado un sólido crecimiento en el segundo trimestre de 2025, alcanzando los 104.064 empleados. Esta cifra representa un aumento del 6,1 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados por Turespaña basados en la Encuesta de Población Activa (EPA) y que recoge ahora la agencia Ical.

El informe destaca que la mayor parte de este crecimiento se debe al empleo asalariado, que ascendió a 83.584 personas, registrando un notable incremento del 8,4 %. Sin embargo, la cifra de trabajadores autónomos en el sector experimentó un descenso del 2,5 %, situándose en 20.480. En el contexto nacional, Castilla y León representa el 3,4 % del empleo turístico total de España.

A nivel nacional, el empleo en el sector turístico ha superado por primera vez la barrera de los tres millones de ocupados fuera de la temporada alta. En el segundo trimestre de 2025, el sector registró 3.024.347 trabajadores, lo que supone un aumento del 2 % respecto al mismo periodo del año anterior. Estos empleados representan el 13,6 % del empleo total de la economía española.

La tasa de paro en el sector turístico se situó en el 8 %, 1,2 puntos porcentuales por debajo de la cifra del año anterior y notablemente inferior a la media nacional del 10,3 %.

A pesar del crecimiento general, no todas las actividades turísticas experimentaron el mismo éxito. Mientras que el transporte de viajeros creció un 4,6 % y las agencias de viajes un 8,7 %, el sector de la hostelería vio un descenso del 1,3 % en el número de ocupados.

El empleo asalariado en turismo continuó su tendencia al alza, con un aumento del 4,2 % interanual. Un dato relevante es que el 84,2 % de estos asalariados cuenta con un contrato indefinido, una cifra que ha crecido un 4,6 % en el último año, marcando la decimosexta subida consecutiva. La tasa de temporalidad en el sector fue del 15,8 %, 0,3 puntos porcentuales menos que el año anterior.

La jornada completa también se consolidó, representando el 75,2% del total de asalariados y registrando un crecimiento del 4,3 %. Por otro lado, el número de autónomos en turismo a nivel nacional descendió un 9,3 %, con caídas significativas en hostelería y transporte.

En cuanto a la distribución geográfica, el empleo turístico creció en once comunidades autónomas. Madrid lideró el crecimiento con un 8,3 %, seguida de Andalucía (6,5 %) y Cataluña (2,4 %). Por el contrario, comunidades como Valencia (-1,3 %) y Baleares (-10,7 %) experimentaron descensos.