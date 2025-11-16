La suerte sonríe a Burgos: dos premios de la Lotería caen en la provincia

El sorteo de La Primitiva de este sábado, 15 de noviembre, ha dejado dos premios de segunda categoría (cinco más el complementario), dotados con 109.257,12 euros cada uno, en Burgos capital, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado recogido por Europa Press.

Los billetes se han validado en el Despacho Receptor 18.075 de Burgos, situado en Carretera de Poza, 6, en un sorteo en el que la combinación ganadora ha estado formada por los números 48, 23, 31, 32, 41 y 39. El complementario es el 49, y el reintegro, el 2. El número Joker ha sido el 1857225.

En el sorteo de La Primitiva de este domingo no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 38.500.000,00 euros.