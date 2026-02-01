El talento tecnológico cobra protagonismo con más de 270 cursos gratuitos de competencias digitales en febrero

La brecha digital en Castilla y León tiene los días contados gracias a la ambiciosa ofensiva formativa que el programa CyL Digital ha diseñado para este mes de febrero. Con un despliegue sin precedentes en todo el territorio, la iniciativa ofrecerá un total de 272 actividades formativas completamente gratuitas, diseñadas para transformar las habilidades tecnológicas de los ciudadanos, sin importar su edad, perfil profesional o lugar de residencia.

El compromiso con la cohesión territorial es uno de los pilares fundamentales de esta programación, poniendo un foco especial en la revitalización tecnológica de los pueblos. De las acciones previstas, 152 se impartirán directamente en el medio rural a través de la red de 342 Centros Rurales Asociados.

Este despliegue garantiza que los habitantes de los municipios y comarcas con menores recursos tecnológicos tengan las mismas oportunidades de aprendizaje que quienes residen en entornos urbanos. Por su parte, los Espacios CyL Digital ubicados en las nueve capitales de provincia acogerán 125 actividades adicionales para dar respuesta a la alta demanda de las zonas con mayor densidad de población.

La flexibilidad es otra de las claves de esta convocatoria, que suma a su oferta presencial un catálogo de 25 cursos en modalidad online a través de su plataforma oficial. Esta opción permite a los interesados gestionar su propio ritmo de aprendizaje y adaptar la formación a sus horarios personales, eliminando cualquier barrera física para el conocimiento.

El contenido de las sesiones ha sido cuidadosamente seleccionado para atender necesidades reales de la sociedad actual. Desde personas mayores que buscan dominar el uso básico y seguro de su teléfono móvil, hasta autónomos y emprendedores que necesitan integrar herramientas tecnológicas para hacer crecer sus negocios. Asimismo, el programa ofrece recursos vitales para personas desempleadas que buscan mejorar su empleabilidad y familias que desean reforzar sus competencias digitales en un entorno cada vez más conectado.

El servicio TuCertiCyL continuará facilitando la acreditación oficial de estos conocimientos durante febrero, llevando a cabo 28 pruebas de certificación, distribuidas en 15 exámenes de nivel básico y 13 de nivel intermedio.