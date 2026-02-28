La tasa de abandono educativo temprano en Castilla León marca su mínimo histórico con un 10,2% y se sitúa como la quinta mejor de España

La tasa de abandono educativo temprano en Castilla León marca el mínimo histórico de toda la serie, que se remonta a 2002, tras reducirse ligeramente en el último año al pasar del 10,8 al 10,2 por ciento. De esta manera, el sistema educativo de la Comunidad se sitúa como el quinto mejor de España, solo por detrás del País Vasco (3,6 por ciento), Navarra (7,8 por ciento), Cantabria (8,9 por ciento) y Madrid (9,6 por ciento), tras adelantar a Asturias que pierde dos puestos, al quedar como séptima, con el 10,6 por ciento. Además, el porcentaje autonómico es 2,6 puntos menos que la media de España, que también ha marcado el mínimo, al quedarse en un 12,8 por ciento.

El informe del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes sobre las variables estadísticas recogidas en la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, consultado por la Agencia Ical, permite observar que el abandono educativo temprano en la última década en la Comunidad ha pasado de 16,7 por ciento en 2015 al 10,2 por ciento en 2025. Es decir, son 6,5 puntos menos. Mirando a atrás, a la crisis financiera de 2009, cuando se alcanzó la mayor tasa con 26,9 por ciento, la reducción ha sido de casi 17 puntos. En el caso de España, la reducción ha sido aún mayor, con una bajada de 7,2 puntos entre 2025 y 2015, que se dispara a 18 puntos.

Pese a esta bajada, el abandono en España continúa entre los más altos de la Unión Europea, que en 2024 se situó en el 9,4 por ciento, a falta de contar con el dato del año pasado. Es decir, Castilla y León está a menos de un punto porcentual de la media europea. Eso sí, el objetivo de la UE es reducir la tasa por debajo del nueve por ciento en 2030.

Hasta ahora, el dato más bajo en Castilla y León estaba en el año 2023, con el 10,3 por ciento, después de que en 2024 empeorara cuatro décimas. Por el contrario, el abandono educativo en España acumula cuatro años de caída, tras reducirlo en 2025 dos décimas. Castilla y León encadenaba desde 2019 bajadas en la tasa de abandono, salvo la excepción de 2020, el primer año de la pandemia del COVID, y que se truncó el curso pasado. No en vano, arrancó ese periodo con el 14,3 por ciento para pasar en 2021 al 12,7 por ciento aunque la mayor caída se produjo en 2022 cuando llegó al 10,7 por ciento. Entre medias, se situó el curso de 2020, cuando alcanzó un índice del 15,4 por ciento.

El abandono temprano es el porcentaje de la población de 18 a 24 años que no ha completado la segunda etapa de la ESO (FP de Grado Medio, Básica o Bachillerato) ni sigue ningún tipo de educación. Un objetivo prioritario de las políticas educativas es que los jóvenes continúen su formación más allá de las etapas obligatorias por los efectos positivos en el desarrollo individual de la persona y en el progreso de la sociedad, facilitando el futuro acceso al mercado laboral.

En este sentido, la apuesta por la Formación Profesional (FP), con casi 10.000 alumnos más en los últimos diez años hasta rozar los 52.000 en este curso, ha fomentado su permanencia en el sistema educativo. No en vano, muchos jóvenes han encontrado en los ciclos una oportunidad atractiva para estudiar en lo que les gusta, donde la formación es eminentemente práctica. Además, el alto grado de inserción laboral también ayuda, ya que casi 9 de cada 10 titulados con trabajo antes de un año de haber finalizado sus estudios y con varias familias profesionales en las que esa tasa de inserción se acerca al cien por cien, sin olvidar que son empleos bien remunerados.

Mayor entre hombres

Por sexos, en 2025, la diferencia entre el abandono educativo temprano en la Comunidad de los hombres (12,8 por ciento) y el de las mujeres (7,4 por ciento) fue muy significativa, con 5,4 puntos porcentuales. En España, fue mayor, con 6,4 puntos (15,9 frente a 9,5 por ciento). A lo largo de la última década, según recogió Ical, ha caído 8,3 puntos entre los varones y casi la mitad (4,5 puntos) en las féminas. Hace diez años, la diferencia de ambos sexos en Castilla y León era de 10,8 puntos.

La población entre 20 y 24 años en Castilla y León que ha alcanzado al menos el nivel de segunda etapa de la ESO fue el curso pasado el 83 por ciento, lo que supone once puntos más que el dato de 2015 y 1,3 puntos menos que en 2023. En España, ha pasado del 68,4 al 80,4 por ciento en la última década.

En el caso del porcentaje de la población de entre 25 y 34 años en la Comunidad que ha logrado el nivel de Educación Superior bajó medio punto en el último año, hasta situarse en el 52,3 por ciento (52,5 por ciento en España), superando el objetivo de conclusión de la enseñanza superior fijado para 2030, que es de, al menos, el 45 por ciento. La tasa ha aumentado en los últimos diez años en Castilla y León en nueve puntos y 11,6 puntos en el país.