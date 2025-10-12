Un total de 1.300 alumnos participará en la temporada del Área Socioeducativa 'Miradas' de la OSCyL

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) arranca la nueva temporada de su área socioeducativa 'Miradas' con el inicio de las actividades de los programas semanales en centros educativos de toda la Comunidad, 'In Crescendo' y 'Sentir la música', que contarán con la participación de 1.300 alumnos.

Ambos programas se desarrollan con la colaboración entre las consejerías de Educación y de Cultura, Turismo y Deporte, que tienen como objetivo acercar la música a niños con riesgo de exclusión social o con diversidad funcional, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Como novedad, este curso se incorporan tres nuevos centros de educación especial (CEE) en Ponferrada, Astorga y Aranda de Duero, lo que permitirá que 'Sentir la música' llegue, por primera vez, a estos municipios y complete su presencia en todos los CEE de titularidad pública de Castilla y León.

La programación de este curso destaca por la interpretación de la cantata participativa de creación propia 'Miradas que suenan', con música de Katrina Penman y texto y puesta en escena de Ana Gallego.

A su vez, esta obra reunirá en el escenario a los dos grandes proyectos de 'In Crescendo' y 'Sentir la música' junto a los músicos de la OSCyL bajo la batuta de Jhoanna Sierralta, que servirá para cerrar las celebraciones del 15º aniversario del proyecto 'Miradas'.

Asimismo, la cantata se presentará en el mes de mayo en tres jornadas de conciertos escolares, donde el alumnado de 'Miradas' cantará junto a la OSCyL para un público infantil y juvenil.

Por otro lado, durante este curso está prevista la presentación del documental 'Miradas 15 años: una Comunidad sin barreras a través de la música'.

Del mismo modo, 'Miradas' alcanzará alrededor de 3.000 acciones musicales con la suma de las acciones en centros escolares, el ciclo de conciertos escolares y en familia, los talleres para bebés, los ensayos abiertos y las tradicionales maratones musicales sociales que los profesores de la OSCyL realizan en distintos espacios educativos y sociales de Castilla y León lo que "consolida el compromiso de la OSCyL con la inclusión y el acceso universal a la música en toda la Comunidad".